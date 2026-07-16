Suzuki mở bán xe ga 150cc mới giá 61 triệu đồng bền bỉ nhiều tiện nghi

Mới đây, Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Burgman 15, đánh dấu sự trở lại của hãng trong phân khúc scooter 150cc đang ngày càng cạnh tranh. Mẫu xe mới này nhắm đến nhóm khách hàng đô thị, những người cần một phương tiện di chuyển tiện dụng, thoải mái và đủ mạnh để đối phó với tình trạng giao thông đông đúc.

Suzuki Burgman 15 có mặt trên thị trường với mức giá 165.000 Peso (khoảng 61 triệu đồng). Với mức giá hợp lý cùng chính sách phụ tùng và dịch vụ hậu mãi tốt, mẫu scooter này hoàn toàn có khả năng tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng đô thị yêu thích sự tiện nghi và bền bỉ.

Burgman 15 sở hữu thiết kế mang đậm phong cách Nhật Bản, với các đường nét mềm mại, thanh lịch và thiên về tính thực dụng hơn là vẻ thể thao hầm hố. Mẫu xe này có dáng vẻ chững chạc, phù hợp với người dùng văn phòng hoặc những ai ưu tiên sự thoải mái và tinh tế trong quá trình sử dụng lâu dài.

Về trang bị, Burgman 15 được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại trong phân khúc, bao gồm hệ thống ABS hai kênh, đèn full LED, màn hình TFT hỗ trợ giao diện ngày và đêm, kiểm soát lực kéo, khóa thông minh Keyless, cùng công nghệ Start & Stop giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ 150cc kết hợp với bánh mâm 14 inch, đi kèm cốp chứa đồ rộng rãi và thiết kế sàn để chân linh hoạt cho người lái.

Sự xuất hiện của Burgman 15 hứa hẹn sẽ làm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc scooter 150cc, khi phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh như Yamaha NMAX, Honda PCX 160 và SYM ADXTG 150. Dù không theo đuổi phong cách thể thao hay phá cách, Burgman 15 vẫn được kỳ vọng sẽ thu hút người dùng nhờ sự êm ái, tính thực dụng và danh tiếng lâu năm của dòng Burgman.