Honda ADV160 có phiên bản Người Nhện, chỉ 300 chiếc được sản xuất

Trong bối cảnh loạt phim Spider-Man mới sắp ra mắt trên toàn cầu, Honda Malaysia vừa chính thức giới thiệu một phiên bản giới hạn dành riêng cho người hâm mộ siêu anh hùng Người Nhện. Điểm nhấn lớn nhất của Honda ADV160 Spider-Man Edition nằm ở thiết kế ngoại thất.

Toàn bộ thân xe được khoác lên bộ tem lấy cảm hứng từ Người Nhện với tông màu đỏ, xanh và đen đặc trưng, kết hợp logo Spider-Man cùng các đường họa tiết mô phỏng mạng nhện và những chi tiết thiết kế mang phong cách siêu anh hùng. Dù mang diện mạo hoàn toàn mới, chiếc xe vẫn giữ nguyên những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ và đậm chất adventure vốn là đặc trưng của dòng ADV160.

Ngoài bộ tem độc quyền, Honda còn trang bị cho phiên bản này nhiều chi tiết mang giá trị sưu tầm như logo phiên bản đặc biệt, nắp bình xăng thiết kế riêng và giấy chứng nhận chính hãng có đánh số thứ tự của từng xe. Chủ sở hữu cũng sẽ nhận được một hộp quà cao cấp đi kèm bình giữ nhiệt LED như một phần của gói sản phẩm dành riêng cho phiên bản Spider-Man Edition.

Honda ADV160 Spider-Man Edition sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,82 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp dây đai truyền động, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và phù hợp cho cả việc di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài.

Hệ thống treo của xe vẫn được giữ nguyên với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trước, giúp tăng khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực cho cả bánh trước và bánh sau, đồng thời được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS nhằm nâng cao độ an toàn khi phanh gấp.

Mẫu xe này cũng sở hữu màn hình màu TFT-LCD kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync để hiển thị cuộc gọi, tin nhắn và chỉ đường. Bên cạnh đó là hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC (Honda Selectable Torque Control), kính chắn gió có thể điều chỉnh, cốp chứa đồ dung tích 30 lít đủ để chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, và hệ thống Idling Stop giúp tự động ngắt động cơ khi dừng xe nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Honda ADV160 Spider-Man Edition 2026 được bán ra với số lượng giới hạn chỉ 300 chiếc với giá bán 14.149 ringgit - khoảng 91,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.