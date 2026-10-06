Loạt xe hybrid được khuyến mãi mạnh trong tháng 10

So với xe sử dụng động cơ xăng truyền thống, ô tô hybrid có ưu thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, qua đó giúp người dùng giảm chi phí vận hành. Trong khi đó, so với xe điện, các mẫu hybrid vẫn có lợi thế nhờ khả năng giữ giá tương đối tốt, đồng thời sở hữu nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại.

Sự cân bằng giữa tính kinh tế, công nghệ và khả năng vận hành giúp xe hybrid ngày càng được đánh giá cao về giá trị sử dụng lâu dài. Trong tháng 10, nhiều hãng xe đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho các mẫu hybrid, mang đến thêm lựa chọn và hỗ trợ tài chính cho khách hàng có nhu cầu mua xe.

Toyota hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cho xe hybrid

Trong chương trình khuyến mãi tháng 10, Toyota đang triển khai ưu đãi cho một số mẫu xe hybrid đang bán tại Việt Nam.

Yaris Cross HEV là mẫu xe nhận mức ưu đãi cao nhất, với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị tối đa 74 triệu đồng. Mẫu SUV đô thị này hiện có giá niêm yết 728 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV cũng được Toyota hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi quy đổi lần lượt tương đương 43,5 triệu đồng và 60 triệu đồng.

Honda hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho HR-V e:HEV RS

Honda cũng đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho mẫu HR-V e:HEV RS trong tháng 10. Theo đó, khách hàng mua xe được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 42 triệu đồng nếu quy đổi thành tiền mặt.

HR-V e:HEV RS là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV cỡ B Honda HR-V, hiện có giá niêm yết 835 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Suzuki cũng tham gia cuộc đua ưu đãi xe hybrid trong tháng 10 với chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng mua XL7 Hybrid.

Ngoài ưu đãi về lệ phí trước bạ, khách hàng còn được tặng Gói bảo dưỡng xe với thời hạn lên đến 3,5 năm và Gói bảo hiểm vật chất trong 1 năm. Các ưu đãi này không quy đổi thành tiền mặt.

Với giá niêm yết 599 triệu đồng, XL7 Hybrid hiện là một trong những mẫu xe hybrid có mức giá dễ tiếp cận trên thị trường Việt Nam.