Ra mắt Toyota Yaris Cross bản nâng cấp mới, đẹp hơn và mạnh hơn

Toyota vừa công bố bản nâng cấp của Yaris Cross tại Anh với một số thay đổi về thiết kế, trang bị và đáng chú ý nhất là hệ truyền động.

Ngoại thất Toyota Yaris Cross mới thay đổi dễ nhận diện nhất ở lưới tản nhiệt phía trước với họa tiết tổ ong mới, được sơn đồng màu thân xe thay vì tạo sự tương phản như trước. Cụm đèn pha cũng được thiết kế lại, trong khi một số phiên bản có thêm kiểu mâm hợp kim mới. Riêng bản GR Sport được trang bị cản trước thiết kế riêng nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao. Toyota đồng thời bổ sung ba màu sơn mới gồm Precious Bronze, Persian Salt và Storm Grey.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Toyota đã loại bỏ tùy chọn hybrid công suất thấp từng được sử dụng trên các phiên bản tiêu chuẩn. Thay vào đó, toàn bộ Yaris Cross tại Anh nay sử dụng hệ truyền động Hybrid 130, cho công suất 129 mã lực. Phần lớn phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Riêng bản Excel vẫn có thể lựa chọn hệ dẫn động bốn bánh, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng hơn.

Bên cạnh động cơ, danh sách trang bị cũng được nâng cấp theo từng phiên bản. Bản Icon tiêu chuẩn có gương chiếu hậu gập điện, đèn LED với tính năng tự động chuyển pha, mâm 16 inch, camera lùi và màn hình giải trí 9 inch. Bản Design được bổ sung sạc điện thoại không dây, cảm biến đỗ xe, ghế trước phong cách thể thao cùng mâm 17 inch thiết kế mới.

Trong khi đó, bản Excel sở hữu mâm 18 inch, ghế bọc da kết hợp vật liệu tái chế SakuraTouch, cốp điện, vô-lăng sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch và màn hình trung tâm 11 inch. Các trang bị hỗ trợ lái đáng chú ý gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Bản Excel cũng có thêm tùy chọn nóc và cột xe sơn đen tương phản. Cao nhất là bản GR Sport với nội thất Ultrasuede, mâm 18 inch, phong cách thể thao cùng cốp điện và cảnh báo điểm mù.

Toyota Yaris Cross nâng cấp hiện đã mở đặt hàng tại Anh, dự kiến giao xe từ tháng 9/2026 với giá khởi điểm 36.540 USD (~ 953 triệu đồng).