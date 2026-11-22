Điểm nổi bật của Honda Click 125 Street nằm ở việc thay đổi phong cách thiết kế theo hướng thể thao, mạnh mẽ và có phần bụi bặm hơn. Xe sở hữu cụm tay lái thiết kế theo phong cách Street, không có phần ốp che bên ngoài như những mẫu xe tay ga thông thường. Bảng đồng hồ kỹ thuật số cũng được bố trí tách biệt, tạo hiệu ứng nổi độc đáo.

Phong cách thiết kế này lấy cảm hứng từ những mẫu xe tay ga Adventure, đồng thời mang đến cảm giác thể thao hơn cho khu vực điều khiển. Phần đầu xe vẫn duy trì thiết kế hình chữ V (V-Shape) đặc trưng của dòng Vario, nhưng được tinh chỉnh với những đường nét sắc sảo và mạnh mẽ hơn.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED trên toàn bộ đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan. Một chi tiết đáng chú ý khác là bộ mâm được sơn màu đồng bộ với màu thân xe. Đây cũng là điểm nhấn giúp phiên bản Street có diện mạo khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn.

Về sức mạnh, Click 125 Street sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, dung tích 125cc, tích hợp công nghệ Enhanced Smart Power (eSP). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,6 kW, tương đương khoảng 11,7 mã lực tại 8.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key, cho phép người dùng khởi động xe và sử dụng các chức năng khóa mà không cần cắm chìa khóa cơ truyền thống. Khoang chứa đồ dưới yên xe có dung tích 18 lít, đủ không gian để đựng những vật dụng cá nhân thường ngày, một số loại mũ bảo hiểm hoặc túi xách cỡ nhỏ.

Hệ thống phanh trên Honda Vario 125 Street sử dụng công nghệ phanh kết hợp Combi Brake System (CBS). Khi người lái thao tác phanh, hệ thống sẽ hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau. Ngoài ra, xe còn có chức năng Parking Brake Lock, cho phép khóa phanh khi dừng, đỗ, đặc biệt hữu ích khi đỗ xe trên những đoạn đường dốc hoặc bề mặt nghiêng.

Tại Malaysia, Vario 125 Street được công bố giá bán tại Malaysia ở mức 7.468 ringgit, khoảng 46,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.