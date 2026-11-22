VinFast vừa đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu ô tô điện hoàn toàn mới tại Việt Nam. Sở hữu thiết kế thân xe vuông vức, phần đầu ngắn và khoang cabin kéo dài, mẫu xe này gợi liên tưởng đến dòng MPV hoặc van điện chở khách, thay vì những mẫu SUV quen thuộc của thương hiệu Việt.

Theo thông tin từ Công báo Sở hữu công nghiệp số 471, được công bố ngày 16/11/2026, VinFast xuất hiện với hồ sơ đăng ký kiểu dáng cho một mẫu ô tô mới có ngoại hình khá khác biệt so với các sản phẩm đang phân phối trên thị trường.

Hồ sơ đăng ký được nộp từ ngày 22/5/2026, với các hình ảnh mô tả thiết kế xe ở nhiều góc độ. Dựa trên bản vẽ, có thể nhận thấy mẫu xe mới sở hữu kiểu dáng tổng thể vuông vức, phần đầu được làm ngắn, kính chắn gió lớn và đường mui kéo dài gần như song song với mặt đường.

Hình ảnh các góc của mẫu xe VAN mới.

Ở phía trước, xe có phần đầu dựng đứng, cụm đèn chiếu sáng nằm ngang cùng cản trước thiết kế tối giản. Cách bố trí này khác biệt đáng kể so với phong cách tạo hình thường thấy trên các mẫu SUV điện của VinFast hiện nay.

Thân xe được thiết kế cao và kéo dài, đi kèm hệ thống cửa kính lớn chạy dọc sang khu vực phía sau. Phần đuôi cũng mang tạo hình vuông vức, cửa hậu có kích thước lớn và cụm đèn hậu bố trí ở hai góc thân xe.

Đáng chú ý, tỷ lệ giữa phần đầu xe và khoang cabin cho thấy VinFast có thể đang hướng đến một mẫu xe ưu tiên không gian sử dụng. Thiết kế thân xe cao, phần mái phẳng và khu vực phía sau rộng mở thường xuất hiện trên những mẫu MPV hoặc van chở khách.

Mẫu xe VAN mới của hãng xe VinFast. (ảnh dựng AI)

Một chi tiết đáng quan tâm khác là mẫu xe này có ngoại hình khác biệt so với EC Van – dòng xe điện cỡ nhỏ đang được VinFast phân phối, chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Nếu EC Van có thiết kế hướng đến tính thực dụng trong hoạt động kinh doanh và giao nhận, mẫu xe mới lại sở hữu nhiều cửa kính bên hông, thân xe dài hơn về mặt tạo hình. Điều này mở ra khả năng sản phẩm được phát triển theo hướng phục vụ hành khách, thay vì chỉ tập trung vào vận chuyển hàng hóa.

Có thể mở rộng danh mục MPV điện của VinFast

Trên thị trường quốc tế, phân khúc xe van điện đang được nhiều hãng quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ vận chuyển hành khách, kinh doanh dịch vụ cho đến phục vụ gia đình. Một trong những cái tên đáng chú ý là Kia PV5. Mẫu xe điện này được phát triển theo hướng đa dụng với nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm chở khách và vận chuyển hàng hóa.

Phiên bản chở khách có tùy chọn 5 hoặc 7 chỗ ngồi, đồng thời sở hữu thiết kế cửa lùa nhằm tối ưu khả năng ra vào trong không gian hẹp. Đây cũng là kiểu thiết kế có thể mang lại lợi thế cho các mẫu xe phục vụ dịch vụ đưa đón, taxi điện hoặc vận chuyển hành khách tại đô thị đông đúc.

Trong khi đó, danh mục ô tô điện của VinFast tại Việt Nam đã mở rộng sang nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Bên cạnh SUV, hãng còn có các mẫu MPV như Limo Green và VF MPV 7, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải cũng như người dùng gia đình.

Nếu mẫu xe mới được phát triển theo hướng MPV hoặc van điện chở khách, VinFast có thể tiếp tục mở rộng lựa chọn trong nhóm phương tiện đa dụng chạy điện. Đặc biệt, thiết kế cửa kính lớn, thân xe cao và khoang cabin kéo dài có thể tạo ra sự khác biệt so với những mẫu MPV điện đang hiện diện trên thị trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chưa đồng nghĩa mẫu xe chắc chắn sẽ được đưa vào sản xuất thương mại. Những hình ảnh trong hồ sơ hiện mới cho thấy thiết kế ngoại thất, chưa đủ cơ sở để xác định cấu hình nội thất, số lượng ghế ngồi hay mục đích sử dụng chính thức.

Đến thời điểm hiện tại, VinFast cũng chưa công bố tên gọi, kích thước, công suất động cơ, dung lượng pin hay phạm vi hoạt động của mẫu xe này. Do đó, vẫn còn quá sớm để xác định đây là một mẫu MPV điện phục vụ gia đình, xe van chở khách hay phương tiện chuyên dụng cho hoạt động vận tải.

Dù vậy, sự xuất hiện của hồ sơ thiết kế mới cho thấy VinFast có thể đang nghiên cứu thêm những hướng phát triển sản phẩm khác biệt, vượt ra ngoài nhóm SUV và MPV truyền thống.