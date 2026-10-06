Sức hút ngày càng lớn của xe hybrid Toyota tại Việt Nam

Toyota Việt Nam bán hơn 11.180 xe hybrid trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9, doanh số nhóm xe này đạt 1.821 chiếc. Kết quả trên cho thấy xe hybrid đang tăng tỷ trọng trong doanh số của Toyota tại Việt Nam.

Trong tháng 9, lượng xe Hybrid Electric chiếm khoảng 26% tổng doanh số 6.935 xe của thương hiệu Toyota. Doanh số hybrid của Toyota hiện tập trung ở Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Trong tháng 9, ba mẫu xe này lần lượt bán được 413, 616 và 630 xe bản hybrid.

Toyota Yaris Cross tiếp tục là mẫu Toyota bán chạy nhất tháng với 1.799 xe.

Đà tăng của xe hybrid diễn ra trong bối cảnh thị trường Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn về hệ truyền động. Nhiều hãng đã bổ sung phiên bản hybrid cho các mẫu xe đang bán, mở rộng nhóm sản phẩm này sang nhiều phân khúc.

Toyota hiện là một trong những hãng có danh mục hybrid đa dạng tại Việt Nam. Bên cạnh ba mẫu xe kể trên, hãng còn phân phối các mẫu hybrid ở những phân khúc cao hơn. Lexus cũng duy trì các phiên bản hybrid trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Tổng doanh số trong tháng 9/2026, Toyota bán được 6.935 xe, tăng đáng kể so với tháng trước. Nếu tính cả Lexus, hãng xe Nhật Bản đạt doanh số 7.114 xe tại Việt Nam, tăng 45% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, Toyota đạt hơn 55.700 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Lexus bán 1.784 xe trong cùng giai đoạn, tăng 27%.

Tổng doanh số trong tháng 9/2026, Toyota bán được 6.935 xe.

Trong đó, Yaris Cross tiếp tục là mẫu Toyota bán chạy nhất tháng với 1.799 xe, tiếp theo là Innova Cross với 1.461 xe và Corolla Cross đạt 866 xe. Các phiên bản hybrid chiếm tỷ lệ đáng kể trong doanh số của hai mẫu crossover và MPV này.

Ngoài các mẫu xe chủ lực, Toyota bắt đầu giao mẫu xe Land Cruiser FJ mới tại Việt Nam trong tháng 9 với 151 xe. Mẫu SUV này được nhập khẩu nguyên chiếc và nằm trong nhóm sản phẩm mới của hãng tại thị trường Việt Nam.