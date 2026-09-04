Giá Toyota Yaris Cross "chạm đáy" trên thị trường ô tô cũ

Toyota Yaris Cross cũ đang được rao bán với mức giá khá thấp trên thị trường, trong đó một chiếc đời 2023 chỉ còn 535 triệu đồng. Mức giá này thấp nhất trong tổng số 55 tin rao khảo sát Toyota Yaris Cross cũ đang được hiển thị trên một trang rao bán ô tô cũ nổi tiếng.

​​​​​​Một số tin rao bán xe.

Cụ thể, chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2023 được rao giá 535 triệu đồng tại Hà Nội. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ ngồi, màu trắng và đã đi khoảng 60.000 km. Theo thông tin trong tin rao, xe không gặp tai nạn, không ngập nước và không thủy kích.

Tiếp theo là một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2023 tại TP.HCM, có giá 558 triệu đồng. Xe màu trắng, sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ và đã chạy 25.000 km.

Đối với xe đời 2024, mức giá trong danh sách bắt đầu từ 568 triệu đồng. Chẳng hạn, một chiếc Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 tại TP.HCM được rao 568 triệu đồng, màu trắng, động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, đã đi 54.000 km.

Hay một chiếc Yaris Cross 2024 khác có giá 569 triệu đồng, được rao tại Bắc Giang. Xe màu trắng, động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ và đã chạy 28.000 km. Tin rao cho biết, xe đã qua sử dụng chính hãng, có nóc màu đen.

Ảnh thực tế chiếc rẻ nhất được rao bán.

Ở mức 570 triệu đồng là một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 tại Hà Nội. Xe màu đỏ, động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ và đã đi 50.000 km. Người đăng tin mô tả, xe nhập khẩu nguyên chiếc và chỉ qua một chủ sử dụng.

Yaris Cross đời 2025 cũng xuất hiện trong danh sách với mức giá 575 triệu đồng. Chiếc xe được rao tại Đà Nẵng, màu đen, động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ và mới đi 12.000 km. Theo thông tin đăng bán, xe được sản xuất và đăng ký lần đầu vào tháng 11/2025.

Cao hơn một chút là hai chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 cùng được rao 580 triệu đồng. Một xe màu trắng, nóc đen, đã chạy 37.000 km, được đăng bán tại Hà Nội. Tin rao cho biết xe một chủ từ đầu và không có lỗi. Chiếc còn lại cũng đời 2024, màu trắng, đã đi 37.000 km và được rao bán tại Hà Nội.

Như vậy, trong nhóm tin rao đang hiển thị, giá Toyota Yaris Cross cũ trải từ 535 triệu đến 580 triệu đồng đối với các xe đời 2023 - 2025. Chênh lệch giữa chiếc rẻ nhất và những xe đời 2024 - 2025 trong danh sách chỉ khoảngv45 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức giá 535 triệu đồng của chiếc Yaris Cross đời 2023 đi kèm quãng đường sử dụng 60.000 km, cao hơn nhiều xe khác trong danh sách. Vì vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào giá bán mà cần đối chiếu số km, năm sản xuất, lịch sử sử dụng và tình trạng thực tế của từng xe.

Trước khi xuống tiền, người mua nên kiểm tra xe trực tiếp, kiểm tra kỹ thân vỏ, khung gầm, động cơ, hộp số, hệ thống điện, nội thất và lịch sử bảo dưỡng. Đặc biệt, cần xác minh số km thực tế, tình trạng tai nạn, ngập nước, thủy kích và các hạng mục từng sửa chữa để tránh mua phải xe có lịch sử sử dụng không đúng như thông tin trong tin rao.