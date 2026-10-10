Giá Toyota Yaris Cross cũ tháng 10: Chỉ 539 triệu đồng đã có xe hybrid đời 2024, biển số TP.HCM

Khảo sát 10 tin rao bán Toyota Yaris Cross đã qua sử dụng trên một trang xe cũ nổi tiếng, cho thấy giá xe dao động từ 539 triệu đồng đến 660 triệu đồng. Mức giá trung bình của nhóm xe này khoảng 603,3 triệu đồng với các mẫu xe được rao bán thuộc đời 2024, 2025 và 2026, gồm cả phiên bản máy xăng và hybrid.

Một số tin rao bán Toyota Yaris Cross cũ.

Trong 10 tin khảo sát, chiếc Toyota Yaris Cross HEV 1.5 CVT đời 2024 tại TP.HCM có giá thấp nhất, 539 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, một chiếc Yaris Cross HEV 1.5 CVT đời 2025 tại Hà Nội được rao bán 660 triệu đồng, cao nhất trong nhóm. Chênh lệch giữa hai mức giá là 121 triệu đồng, dù cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid.

Chiếc Toyota Yaris Cross HEV 1.5 CVT 2024 rẻ nhất nói trên có màu trắng, sử dụng động cơ hybrid 1.5L, hộp số tự động và đã đi 43.000Km. Đây là lựa chọn có mức giá thấp nhất trong nhóm, nhưng người mua cần kiểm tra tình trạng pin hybrid, lịch sử bảo dưỡng và các hạng mục vận hành trước khi quyết định.

Cùng đời 2024 nhưng dùng xăng, một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT tại Bắc Ninh được rao bán 573 triệu đồng, đã đi 58.436Km. Tin đăng giới thiệu xe màu đen, đồng thời đề cập đơn vị bán xe là chính hãng Toyota Sure. Một xe khác cùng phiên bản tại Bắc Giang có giá 575 triệu đồng, màu cam và đã đi khoảng 25.000Km.

Ảnh thực tế một chiếc Toyota Yaris Cross được rao bán.

Với xe xăng đời 2025, một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT tại Bình Dương được chào bán 599 triệu đồng, đã đi khoảng 20.000Km. Theo tin đăng, xe màu trắng, động cơ xăng 1.5L và hộp số tự động. Trong khi đó, một chiếc cùng phiên bản tại Đồng Nai có giá 620 triệu đồng, nhưng số Odo mới khoảng 4.000Km.

Ở nhóm hybrid đời 2025, hai chiếc Toyota Yaris Cross HEV 1.5 CVT tại Hà Nội được rao bán lần lượt 650 triệu đồng và 660 triệu đồng. Một xe đã đi 55.000Km, chiếc còn lại đi khoảng 48.000Km. Đáng chú ý, mức giá của hai xe này cao hơn đáng kể so với chiếc hybrid đời 2024 tại TP.HCM, dù số Km sử dụng cũng tương đối lớn.

Ngoài ra, Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2026 tại Hà Nội được rao bán 650 triệu đồng, đã đi khoảng 6.000Km. Đời xe này là mới nhất trong nhóm khảo sát, có mức giá ngang chiếc hybrid đời 2025 được chào bán ở cùng khu vực.

Nhìn chung, 10 tin khảo sát phản ánh sự khác biệt giữa các phiên bản và tình trạng sử dụng, chứ không phải mức giá chung của toàn bộ thị trường. Đặc biệt, không nên chỉ dựa vào năm sản xuất để so sánh: Một chiếc máy xăng có số Km thấp có thể được rao giá cao hơn xe cùng đời đã sử dụng nhiều, trong khi phiên bản hybrid cũng có mặt bằng giá riêng.

Người mua nên đối chiếu thêm giá xe mới cùng phiên bản, kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và thương lượng trực tiếp với người bán. Với xe hybrid, cần kiểm tra hệ thống pin và các bộ phận liên quan; với xe máy xăng, nên đánh giá tình trạng động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm trước khi chốt giá.