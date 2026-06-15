Mitsubishi Eclipse lộ diện và được thừa hưởng từ mẫu xe Nissan Leaf

Đối với những tín đồ tốc độ, cái tên Eclipse từng là biểu tượng của những chiếc coupe thể thao tăng áp đầy cá tính giai đoạn 1989 - 2011. Thế nhưng mới đây, Mitsubishi đã chính thức xác nhận sẽ hồi sinh danh xưng huyền thoại này dưới một hình hài hoàn toàn khác: một chiếc crossover thuần điện mang tên Eclipse Sportback EV, dự kiến ra mắt tại Bắc Mỹ vào nửa cuối năm nay dưới cấu hình phiên bản 2027.

Tuy nhiên, tin buồn cho những ai mong đợi một hậu duệ thực thụ là mẫu xe này thực chất chỉ là một phiên bản "thay tên đổi họ" (rebadged) từ dòng Nissan Leaf thế hệ mới. Nhìn một cách tổng thể, Mitsubishi Eclipse Sportback EV mang kiểu dáng gần như lột xác từ người anh em nhà Nissan, dù các kỹ sư của hãng logo "Ba viên kim cương" đã cố gắng tạo ra vài điểm nhấn nhận diện riêng:

Bộ cản trước được làm mới với lưới tản nhiệt và các hốc gió nằm ngang tối ưu khí động học. Cụm đèn pha LED dù được tuyên bố là thiết kế riêng nhưng kiểu dáng vẫn rất mập mờ với Nissan Leaf, điểm khác biệt duy nhất là chúng không còn kết nối với nhau bằng dải ốp đen bóng.

Thân xe được giữ nguyên phom dáng crossover lai fastback đặc trưng của Leaf. Xe được bổ sung logo EV ở cửa trước, các đường viền crom quanh cửa sổ và bộ ốp mâm khí động học 18-inch 3 chấu thừa hưởng từ bản Leaf S+.

Sự can thiệp của Mitsubishi dừng lại ở mức tối giản với cản sau thể thao hơn, cửa cốp loại bỏ mảng ốp đen bóng và đồ họa đèn hậu LED được tinh chỉnh nhẹ. Dĩ nhiên, phiên bản của Mitsubishi sẽ không được trang bị cụm đèn LED đồ họa 3D holographic lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao Nissan Z như trên bản cao cấp Leaf Platinum+.

Hiện tại, không gian nội thất của xe vẫn được giữ kín, song giới chuyên gia dự đoán khoang cabin sẽ không có nhiều khác biệt ngoại trừ logo Mitsubishi trên vô-lăng. Nhiều khả năng xe vẫn dùng màn hình đôi kích thước 12,3 hoặc 14,3 inch tùy phiên bản từ Leaf.

Việc các trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh đổi màu hay hệ thống âm thanh Bose Personal tích hợp loa ở tựa đầu ghế có xuất hiện trên mẫu xe của Mitsubishi hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Nằm bên dưới lớp vỏ của Eclipse Sportback EV là nền tảng khung gầm CMF-EV chung của liên minh Nissan - Renault - Mitsubishi (hiện đang áp dụng trên Nissan Leaf và Ariya).​

Mitsubishi hứa hẹn sẽ sớm công bố giá bán và thông tin chi tiết của Eclipse Sportback EV trước khi chính thức mở bán. Đáng chú ý, đây mới chỉ là phát súng mở màn cho chiến dịch dài hơi của hãng xe Nhật. Mitsubishi xác nhận mẫu SUV điện này sẽ sớm được "bạn đồng hành" là một phiên bản Outlander thuần chất offroad, hầm hố ra mắt vào đầu năm 2027.

Sau đó, mỗi năm hãng sẽ đều đặn trình làng một mẫu xe hoàn toàn mới hoặc một phiên bản nâng cấp lớn từ nay cho đến năm 2030. Mặc dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, cấu hình hệ truyền động của xe được cho là sẽ bê nguyên từ Nissan Leaf sang với hai tùy chọn: