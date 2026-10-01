Lexus TZ 2027 chốt giá từ 1,66 tỷ đồng, SUV điện 3 hàng ghế đi hơn 500km/lần sạc

Tại Mỹ, Lexus TZ 2027 được phân phối với 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn 450e Premium có giá 64.050 USD (khoảng 1,67 tỷ đồng), đã bao gồm 1.550 USD phí vận chuyển. Xe được trang bị kính chắn gió cách âm, tay nắm cửa ẩn, mâm hợp kim 20 inch và logo Lexus phát sáng ở khu vực đầu xe.

Bên trong, mẫu SUV điện sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn có hai vị trí sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh 12 loa.

Hàng ghế trước có tính năng sưởi và làm mát, trong khi hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập có thể điều chỉnh độ ngả bằng điện. Hàng ghế thứ ba hỗ trợ gập điện. Khi gập hai hàng ghế phía sau, dung tích khoang hành lý đạt tối đa 2.591 lít.

Về vận hành, Lexus TZ 450e Premium sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4, cho công suất 308 mã lực và mô-men xoắn cực đại 437 Nm. Bộ pin 77 kWh giúp xe di chuyển khoảng 407 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn EPA. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong 6,2 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Cao hơn là phiên bản TZ 450e Premium Touring có giá 72.050 USD (khoảng 1,87 tỷ đồng). Phiên bản này sử dụng bộ pin 96 kWh, nâng phạm vi hoạt động lên khoảng 507 km. Đổi lại, thời gian tăng tốc 0-96 km/h tăng lên 6,5 giây do trọng lượng xe lớn hơn. Xe cũng được bổ sung hệ thống đánh lái bánh sau và chế độ vận hành ưu tiên sự êm ái cho hành khách phía sau.

Ở vị trí cao nhất, Lexus TZ Luxury có giá 80.550 USD (khoảng 2,09 tỷ đồng). Xe dùng chung hệ truyền động và bộ pin 96 kWh với bản Premium Touring nhưng phạm vi hoạt động giảm còn 449 km do sử dụng mâm 22 inch.

Bản Luxury còn được nâng cấp hệ thống phanh với cùm phanh trước 6 piston và đĩa phanh đường kính 401 mm. Khoang cabin được tăng cường khả năng cách âm, đi kèm hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 loa, sưởi bức xạ cho hàng ghế trước và hệ thống đèn viền nội thất đặc biệt.

Cả 3 phiên bản đều được trang bị gói hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 4.0. Ngoài ra, TZ sử dụng cổng sạc NACS, hỗ trợ kết nối với mạng lưới Tesla Supercharger và sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW.

Theo kế hoạch, Lexus TZ 450e Premium sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối năm nay, trong khi hai phiên bản Touring và Luxury dự kiến được mở bán từ đầu năm 2027. Tại Việt Nam, Lexus đã xác nhận TZ sẽ ra mắt vào năm sau nhưng chưa công bố giá bán.