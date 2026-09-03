Lexus NX bản nâng cấp mới ra mắt

Lexus vừa giới thiệu NX 2027 bản nâng cấp giữa vòng đời, sau khoảng 5 năm kể từ khi thế hệ thứ hai xuất hiện. Mẫu SUV bán chạy thứ hai của Lexus, chỉ sau RX, được chỉnh lại thiết kế, làm mới nội thất và nâng cấp hệ truyền động hybrid lẫn plug-in hybrid (PHEV).

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mới, nối liền lưới tản nhiệt Spindle và các hốc gió hình tam giác. Bên hông, thiết kế cơ bản được giữ lại nhưng có thêm mâm mới và loại bỏ nhiều chi tiết mạ chrome. Phía sau, đèn hậu có đồ họa hình chữ L, nằm hai bên logo Lexus phát sáng. Bản F Sport thêm các chi tiết màu đen bóng, một số nâng cấp khí động học, mâm 20 inch và cùm phanh đỏ.

Lexus vừa giới thiệu NX 2027 bản nâng cấp giữa vòng đời.với nhiều sự thay đổi.

Lexus NX mới có kích thước chiều dài 4.690 mm, tăng 30 mm. Chiều dài cơ sở vẫn ở mức 2.690 mm. Bên trong, táp-lô được thiết kế lại. Xe có màn hình giải trí 14 inch chạy Lexus Connect mới, kết hợp màn hình kỹ thuật số 12,3 inch. Cụm điều khiển trung tâm gọn hơn, trong khi một số nút bấm vật lý có phản hồi xúc giác có thể ẩn vào phần trang trí khi không sử dụng.

Lexus NX mới có kích thước chiều dài 4.690 mm, tăng 30 mm. Chiều dài cơ sở vẫn ở mức 2.690 mm.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm dưới nắp ca-pô. Cả hai biến thể NX hybrid và PHEV của NX 2027 đều được sử dụng công nghệ hybrid thế hệ thứ sáu của Lexus. Bộ điều khiển công suất và hộp truyền động được tích hợp thành một cụm, giúp giảm khoảng 10 kg và hạ chiều cao cụm truyền động 10 cm.

Cả hai biến thể NX hybrid và PHEV của NX 2027 đều được sử dụng công nghệ hybrid.

Lexus NX 450h+ tiếp tục là phiên bản PHEV cao cấp nhất, với công suất từ 288 đến 322 mã lực tùy thị trường. Pin lithium-ion tăng dung lượng từ 18 lên 23 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy thuần điện khoảng 100 km theo WLTP, tăng 26 km so với trước. Xe cũng lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC.

Trong khi đó, Lexus NX 350h dùng động cơ xăng, dung tích 2.5L kết hợp hệ thống eAxle mới, công suất 188-241 mã lực tùy cấu hình FWD hoặc AWD. Lexus dự kiến đưa xe ra các thị trường toàn cầu từ cuối năm nay. Hiện giá bán của mẫu xe vẫn chưa được nhà sản xuất công bố.