Kawasaki Meguro K3 2027: “Kim cổ giao thoa”, chất chơi dành cho người có gu

Meguro K3 mang phong cách cổ điển đặc trưng, gợi nhớ những mẫu mô tô Nhật Bản thế hệ trước. Thay vì chạy theo xu hướng hiện đại, Kawasaki tập trung vào kiểu dáng tối giản với nhiều chi tiết mang đậm hơi hướng retro. Bình xăng, yên xe, hệ thống ống xả cùng các chi tiết ngoại thất được thiết kế đồng bộ, tạo nên diện mạo hoài cổ cho mẫu xe.

Trên phiên bản 2027, Meguro K3 được bổ sung tùy chọn màu Mirror Coat Black x Ebony, kết hợp tông đen chủ đạo với các chi tiết tạo điểm nhấn. Ngoài thay đổi về màu sơn, những trang bị còn lại của xe được giữ nguyên so với phiên bản đang bán tại Nhật Bản.

Về động cơ, Meguro K3 2027 tiếp tục sử dụng máy hai xi-lanh song song, dung tích 773 cc, làm mát bằng không khí, kết hợp cơ cấu phân phối khí SOHC và 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 52 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 62 Nm tại 4.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 5 cấp và hệ thống truyền động xích. Xe cũng được trang bị bộ ly hợp Assist & Slipper, hỗ trợ quá trình sang số và giảm hiện tượng khóa bánh khi dồn số.

Hệ thống treo của Meguro K3 gồm phuộc trước dạng ống lồng đường kính 41 mm và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh sử dụng đĩa trước đường kính 320 mm kết hợp kẹp phanh hai piston, trong khi phía sau là đĩa phanh 270 mm cùng kẹp phanh hai piston. Xe được trang bị ABS hai kênh nhằm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành.

Meguro K3 2027 sử dụng bộ vành với kích thước 19 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau, đi kèm lốp lần lượt 100/90-19 và 130/80-18. Bình nhiên liệu có dung tích 15 lít, trong khi chiều cao yên ở mức 790 mm, phù hợp với vóc dáng của nhiều người sử dụng tại châu Á.

Tại Nhật Bản, Kawasaki Meguro K3 2027 có giá 1.419.000 yên, tương đương khoảng 233 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.