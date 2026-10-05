Sau bao lâu phải nộp phạt nguội xe máy? Nộp chậm bị xử lý thế nào?

Trên thực tế, không ít chủ xe chỉ phát hiện mình bị phạt nguội sau khi tra cứu thông tin vi phạm trực tuyến. Từ đó, nhiều câu hỏi được đặt ra như: Sau bao lâu phải nộp phạt nguội? Nếu nộp phạt nguội muộn thì có bị xử lý hay phát sinh thêm khoản tiền nào không?

Dưới đây là những thông tin cần biết để người vi phạm chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và hạn chế những rắc rối có thể phát sinh.

Sau bao lâu phải nộp phạt nguội?

Trước hết, chủ xe máy cần lưu ý rằng việc tra cứu và phát hiện thông tin phạt nguội trên mạng chưa đồng nghĩa với việc đã có quyết định xử phạt. Đây mới là bước ghi nhận dấu hiệu vi phạm thông qua hệ thống giám sát.

Sau khi xác định có dấu hiệu vi phạm, cơ quan công an sẽ gửi thông báo vi phạm hoặc mời người vi phạm đến làm việc. Trong thời hạn được ghi trong thông báo, người vi phạm cần đến cơ quan chức năng để xem lại hình ảnh, video về hành vi vi phạm, lập biên bản và nhận quyết định xử phạt chính thức.

Sau khi quyết định xử phạt được ban hành, người vi phạm phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, theo quy định tại Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15.

"2. Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó."

Như vậy, thời điểm tính hạn nộp phạt không phải là ngày người dân phát hiện thông tin phạt nguội trên hệ thống trực tuyến, mà được tính theo thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt.

Thông tin phạt nguội trực tuyến chỉ là bước xác định có dấu hiệu vi phạm, chưa phải quyết định xử phạt.

Nộp phạt nguội muộn có bị phạt không?

Theo quy định, người vi phạm phải nộp tiền phạt trong thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà chưa thực hiện nghĩa vụ, người vi phạm có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và phải nộp thêm tiền do chậm nộp.

Cụ thể, theo Điều 78 Luật số 15/2012/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14:

"1. Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 68 hoặc khoản 2 Điều 79 của Luật này, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.”.

Như vậy, nếu nộp phạt nguội quá thời hạn, người vi phạm không chỉ phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt mà còn có thể phải nộp thêm khoản tiền do chậm nộp theo quy định.

Có được "trả góp" tiền phạt hay không?

Trong trường hợp người vi phạm gặp khó khăn về kinh tế và không có khả năng nộp toàn bộ tiền phạt một lần, pháp luật có quy định về việc nộp tiền phạt nhiều lần.

Theo Điều 79 Luật số 15/2012/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 40 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14:

“1. Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức; b) Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đơn đề nghị của tổ chức phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.”.

Theo đó, việc nộp phạt nhiều lần chỉ được áp dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, chứ không phải trường hợp nào cũng có thể tự động "trả góp" tiền phạt.

Về thời hạn và số lần nộp, quy định nêu rõ:

"2. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.".

Người bị phạt nguội cần làm gì?

Khi phát hiện thông tin phạt nguội trên hệ thống trực tuyến, người vi phạm nên chủ động thực hiện theo hướng dẫn trong thông báo. Khi đến cơ quan công an để làm việc, nên mang theo các giấy tờ cần thiết như giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Người vi phạm có thể đến cơ quan công an được ghi trong thông báo hoặc cơ quan công an nơi cư trú theo hướng dẫn để xác minh, lập biên bản và thực hiện các thủ tục liên quan.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo liên quan đến phạt nguội. Tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không cung cấp mã OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là công an qua điện thoại.

Để tránh bị lừa đảo, người dân chỉ nên thực hiện thủ tục tại cơ quan công an theo thông báo hoặc sử dụng các kênh, ứng dụng chính thức như VNeID/VNeTraffic.

Tóm lại, việc phát hiện thông tin phạt nguội trên mạng mới là bước ghi nhận dấu hiệu vi phạm. Sau khi có quyết định xử phạt chính thức, người vi phạm cần chú ý thời hạn thi hành được ghi trong quyết định để nộp phạt đúng hạn, tránh phát sinh tiền chậm nộp và các biện pháp cưỡng chế theo quy định.