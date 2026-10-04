Hyundai Tucson thế hệ mới hầm hố và được trang bị công nghệ thông minh

Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 vừa được giới thiệu, đánh dấu bước chuyển lớn về thiết kế, kích thước, không gian nội thất và công nghệ. Mẫu SUV cỡ C gây chú ý với diện mạo vuông vức, hệ thống giải trí Pleos Connect tích hợp trợ lý Gleo AI cùng công nghệ chiếu sáng Micro Pixel Lighting.

Hyundai phát triển Tucson mới theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn và kết cấu cơ bắp. So với thế hệ hiện hành, thân xe được tạo hình vuông vức hơn, các vòm bánh mở rộng và những đường gân dập nổi chạy dọc hai bên thân giúp chiếc SUV có dáng vẻ bề thế.

Theo Hyundai, triết lý “Art of Steel” hướng tới việc thể hiện độ rắn chắc của vật liệu thông qua những mảng thân xe rõ nét và các đường cắt dứt khoát. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn H-Edge Lighting, trong khi phía sau sử dụng cụm đèn Prism Rear Lamp tạo hiệu ứng ba chiều.

Đáng chú ý, Tucson mới có thể được trang bị công nghệ Micro Pixel Lighting với 25.600 điểm ảnh LED. Hệ thống này có khả năng kiểm soát chính xác vùng chiếu sáng, đồng thời hỗ trợ các hiệu ứng chào mừng và tạm biệt. Đây là một trong những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý của thế hệ mới.

Tucson thế hệ mới được gia tăng kích thước so với đời trước. Tại châu Âu, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.560 x 1.900 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Các thông số này lần lượt tăng 35 mm, 35 mm, 20 mm và 40 mm so với thế hệ trước.

Việc mở rộng kích thước không chỉ giúp Tucson có diện mạo bề thế hơn mà còn tạo thêm không gian bên trong. Hyundai cho biết góc mở cửa được tăng từ 73 lên 83 độ, giúp hành khách ra vào khoang cabin thuận tiện hơn.

Khoang hành lý đạt 695 lít theo tiêu chuẩn VDA tại thị trường châu Âu, hướng tới khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình và những chuyến đi dài. Tại Mỹ, Tucson mới sử dụng cấu hình trục cơ sở dài với kích thước lớn hơn nữa, trong đó chiều dài đạt khoảng 4.699 mm và chiều dài cơ sở 2.784 mm. Điều này cho thấy kích thước xe có thể thay đổi tùy thị trường.

Bên trong, Hyundai thiết kế lại hoàn toàn khoang cabin theo hướng tối giản nhưng vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng thường xuyên sử dụng. Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống Pleos Connect dựa trên nền tảng Android Automotive OS. Màn hình trung tâm có hai tùy chọn kích thước 12,9 hoặc 17 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch.

Pleos Connect được tích hợp trợ lý ảo Gleo AI. Hệ thống có khả năng hiểu các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ người dùng thực hiện một số thao tác trên xe, tìm kiếm thông tin và lập lộ trình mà không cần thao tác qua nhiều menu.

Ngoài ra, nền tảng này còn hỗ trợ kho ứng dụng Pleos App Market và cập nhật phần mềm qua mạng OTA. Đây là hướng tiếp cận cho thấy Hyundai đang đưa Tucson từ một mẫu xe đơn thuần trở thành một thiết bị kết nối có khả năng mở rộng chức năng trong quá trình sử dụng.

Có thêm phiên bản hướng đến khả năng off-road

Một điểm mới đáng chú ý của Tucson thế hệ thứ 5 là sự xuất hiện của biến thể XRT và XRT Pro hướng tới nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trên địa hình khó. Tucson XRT sở hữu ngoại hình hầm hố hơn với cản trước, các chi tiết ốp thân xe và bộ mâm, lốp chuyên dụng.

Phiên bản XRT Pro được nâng cấp khả năng vận hành địa hình với lốp all-terrain và khoảng sáng gầm lên tới 210 mm tại thị trường Mỹ. Động thái này đưa Tucson tiến gần hơn tới xu hướng phát triển các phiên bản SUV đa dụng có khả năng đáp ứng cả nhu cầu đô thị lẫn những chuyến đi địa hình cuối tuần.

Động cơ xăng, hybrid và plug-in hybrid

Tùy thị trường, Tucson mới được cung cấp nhiều lựa chọn hệ truyền động, gồm động cơ xăng tăng áp, hybrid và plug-in hybrid. Tại Hàn Quốc, Hyundai công bố phiên bản động cơ 1.6 turbo xăng công suất 193 PS cùng hệ thống hybrid thế hệ mới có công suất hệ thống 245 PS. Phiên bản hybrid được công bố mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 17,4 km/l.

Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid tại Mỹ có công suất hệ thống 292 mã lực và phạm vi vận hành thuần điện ước tính khoảng 81 km. Hệ truyền động hybrid thế hệ mới cũng được Hyundai phát triển theo hướng cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì hiệu năng vận hành. Tucson mới vì vậy không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn mở rộng đáng kể lựa chọn hệ truyền động, phù hợp với xu hướng điện khí hóa đang diễn ra trong phân khúc SUV cỡ C.

Cơ hội nào cho Tucson tại Việt Nam?

Tucson hiện là một trong những mẫu SUV cỡ C quen thuộc với khách hàng Việt Nam, cạnh tranh trong nhóm xe gồm Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory và Kia Sportage. Việc thế hệ mới chuyển sang thiết kế cơ bắp hơn, kích thước lớn hơn, bổ sung hệ thống AI, nền tảng kết nối mới và các tùy chọn hybrid có thể tạo ra bước thay đổi đáng kể nếu được đưa về Việt Nam.

Tuy nhiên, thông số kỹ thuật, phiên bản động cơ, trang bị và giá bán tại Việt Nam vẫn sẽ phụ thuộc vào cấu hình mà Hyundai Thành Công lựa chọn cho thị trường trong nước. Hyundai đã xác nhận kế hoạch công bố giá và bắt đầu bán Tucson thế hệ mới tại một số thị trường trong thời gian tới. Với những thay đổi toàn diện từ thiết kế, không gian đến công nghệ, Tucson mới được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược SUV toàn cầu của Hyundai.