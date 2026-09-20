Lexus tung ra phiên bản giới hạn cho dòng xe IS

Thương hiệu xe sang Lexus vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp IS 2027 với điểm nhấn nổi bật là gói trang bị Special Appearance Package. Phiên bản này gây ấn tượng mạnh nhờ màu sơn xanh lá Envious độc quyền kết hợp cùng bộ mâm hàng hiệu, nhưng sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 350 chiếc.

Gói Special Appearance Package được phát triển dựa trên biến thể F Sport, mang đến cho Lexus IS 2027 diện mạo khác biệt. Bộ mâm hợp kim nhôm đúc BBS kích thước 19 inch phủ sơn đen bóng đóng vai trò làm nổi bật tông màu xanh Envious ở phần ngoại thất.

Lexus vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp IS bản nâng cấp.

Bên cạnh phiên bản giới hạn, dòng IS 2027 bản tiêu chuẩn F Sport Design cũng ghi nhận một số tinh chỉnh nhẹ. Xe được trang bị bộ mâm 19 inch phối hai màu đen - phay xước mới, vô-lăng tích hợp sưởi tiêu chuẩn, màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch đồng kích thước với bảng đồng hồ kỹ thuật số. Trang bị an toàn tiêu chuẩn theo xe là gói công nghệ Lexus Safety System+ 3.0 với nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến.

Bên trong khoang cabin, nội thất của xe được bọc da NuLuxe màu đen phối cùng các mảng ốp bằng Ultrasuede. Điểm tinh tế trong thiết kế thể hiện qua những đường chỉ khâu màu xanh lá cây đồng điệu với màu sơn ngoại thất, đi kèm các chi tiết trang trí mạ chrome mờ.

Gói Technology Package cũng nằm trong cấu hình đặc biệt này.

Ngoài những thay đổi về diện mạo, gói Special Appearance Package còn mang đến một số trang bị liên quan đến khả năng vận hành. Hệ thống treo thích ứng được trang bị tiêu chuẩn. Với các xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau, Lexus bổ sung vi sai chống trượt Torsen nhằm hỗ trợ khả năng truyền lực trong những điều kiện vận hành khác nhau.

Gói Technology Package cũng nằm trong cấu hình đặc biệt này. Các trang bị đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh Mark Levinson, camera quan sát toàn cảnh và cụm đèn LED ba bóng chiếu. Mặc dù có sự thay đổi rõ rệt về mặt thị giác, Lexus IS 2027 không nhận được sự nâng cấp nào về hiệu suất động cơ.

Lexus IS 2027 không nhận được sự nâng cấp nào về hiệu suất động cơ.

Xe vẫn duy trì khối động cơ V6, dung tích 3.5L hút khí tự nhiên quen thuộc, cho công suất tối đa 311 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Phiên bản dẫn động cầu sau đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi biến thể dẫn động bốn bánh sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Tại thị trường Bắc Mỹ, Lexus IS 350 F Sport Design 2027 có giá khởi điểm từ 47.545 USD tương đương 1,23 tỷ đồng cho bản RWD và 49.545 USD tương đương 1,28 tỷ đồng cho bản AWD. Đối với bản IS 350 F Sport thuần túy, mức giá đưa ra lần lượt là 49.845 USD tương đương 1,29 tỷ đồng và 51.845 USD tương đương 1,34 tỷ đồng cho các cấu hình truyền động tương ứng.

Xe vẫn duy trì khối động cơ V6, dung tích 3.5L hút khí tự nhiên quen thuộc.

Hiện tại, giá bán cụ thể dành riêng cho gói Special Appearance Package vẫn chưa được nhà sản xuất công bố. Dự kiến, những chiếc Lexus IS 2027 đầu tiên sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào cuối năm nay.