Vì sao kính lái càng gạt càng nhòe khi trời mưa?

Sau một thời gian sử dụng, kính lái ôtô có thể xuất hiện một lớp màng mỏng mà bằng mắt thường khó nhận biết. Khi trời mưa, nước không còn được gạt sạch hoàn toàn mà trải thành một lớp mờ trên kính, khiến hình ảnh phía trước bị nhòe, đặc biệt khi gặp ánh sáng từ xe đi ngược chiều.

Hiện tượng này thường đến từ hai nguyên nhân, bao gồm cần gạt đã xuống cấp hoặc bề mặt kính xuất hiện lớp màng, cặn bám. Hai vấn đề cũng có thể xuất hiện cùng lúc.

Phân biệt lỗi do cần gạt hay kính

Nếu kính đã được tẩy rửa sạch nhưng lưỡi gạt vẫn rung, phát tiếng kêu, để lại vệt hoặc liên tục bị "nhảy", nguyên nhân nhiều khả năng nằm ở cần gạt. Ngược lại, nếu lưỡi gạt còn mềm, không nứt rách nhưng nước vẫn trải thành một lớp mỏng trên kính, đặc biệt rõ khi gặp ánh đèn, bề mặt kính có thể đang bị bám cặn.

Lưỡi gạt tiếp xúc trực tiếp với kính nên bụi, cát, xác côn trùng có thể bám vào theo thời gian. Nắng nóng và tia UV cũng khiến cao su lão hóa, chai cứng, nứt hoặc mất độ đàn hồi, làm mép gạt không còn áp sát kính và dễ bị "nhảy".

Chủ xe có thể khắc phục tạm bằng cách dùng khăn mềm ẩm lau dọc mép cao su để loại bỏ bụi bẩn. Nếu sau khi vệ sinh, gạt vẫn rung, kêu hoặc để lại nhiều vệt nước, lưỡi gạt có thể đã xuống cấp. Lúc này, thay thế cần gạt hoặc lưỡi cao su là phương án tối ưu nhất.

Kính lái bị mờ vì màng bẩn phía bên ngoài, khiến gạt mưa làm việc không hiệu quả. Ảnh: Hồ Tân

Với loại cần cho phép thay riêng lưỡi cao su, chủ xe chỉ cần thay lưỡi gạt nếu phần khung và cơ cấu ép kính vẫn hoạt động tốt. Nếu khung bị cong, khớp nối bị rơ hoặc cần gạt không còn áp sát đều, nên thay cả cụm. Thông thường, lưỡi gạt cao su có tuổi thọ khoảng 1 năm, nhưng ở khí hậu nắng nóng, mưa nhiều, lưỡi gạt có thể lão hóa nhanh hơn. Lưỡi cao su, cần gạt được bán trên sàn thương mại điện tử hoặc nơi bán phụ kiện xe, chủ xe có thể tự thay hoặc thực hiện thay thế tại các cửa hàng bán phụ kiện này.

Kính có lớp màng bẩn có thể xử lý tại nhà

Nếu cần gạt vẫn tốt nhưng kính vẫn nhòe khi đi mưa, nguyên nhân có thể đến từ lớp cặn do bụi đường, dầu mỡ, xác côn trùng, nhựa cây hoặc khoáng chất trong nước. Lớp màng này thường khó nhận ra khi kính khô nhưng trở nên rõ rệt khi có nước và ánh sáng chiếu vào.

Với cặn khoáng và vết nước nhẹ, chủ xe có thể thử dùng giấm trắng pha loãng. Sau khi rửa sạch bụi và cát, pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ khoảng 1:1-1:3, thấm dung dịch vào khăn vi sợi rồi lau kính. Sau đó rửa lại bằng nước sạch và lau khô. Không nên để dung dịch khô trên bề mặt kính.

Nếu lớp màng vẫn còn, chủ xe có thể dùng dung dịch tẩy cặn kính chuyên dụng. Tuy nhiên, giấm phù hợp hơn với cặn khoáng, những lớp màng do dầu, silicone hoặc chất bẩn hữu cơ có thể cần sản phẩm làm sạch chuyên dụng.

Sau khi vệ sinh kính và cần gạt, nên kiểm tra lại dưới trời mưa hoặc bằng cách phun nước lên kính. Nếu lưỡi gạt di chuyển êm, không "nhảy" và không để lại màng nước hoặc vệt dài, bề mặt kính và hệ thống gạt nước đã được xử lý triệt để.