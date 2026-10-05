Giá Honda Vision tháng 10/2026: Đại lý bán cao hơn giá niêm yết

Được mệnh danh là "xe ga quốc dân", Vision hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng các trang bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Ở thế hệ mới nhất, mẫu xe được trang bị bộ khung eSAF thế hệ mới, giúp tối ưu trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn trong quá trình vận hành.

Honda Vision cũng sở hữu loạt tiện ích đáng chú ý như hệ thống khóa thông minh Smart Key, hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc và cốp chứa đồ dưới yên có dung tích khá rộng. Xe sử dụng hệ thống đèn pha luôn sáng, trong khi cụm đồng hồ kết hợp giữa dạng analog và màn hình LCD giúp hiển thị các thông tin cần thiết, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng.

Hiện Honda Vision được phân phối trên thị trường với 4 phiên bản. So với giá đề xuất của Honda, mức giá thực tế tại các đại lý trong thời gian gần đây chỉ có sự chênh lệch tương đối nhẹ.

Dưới đây là bảng giá xe Honda Vision cập nhật trong tháng 10/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Vision Thể thao 36,808,363 40,000,000 3,191,637 Vision Đặc biệt 34,550,182 36,500,000 1,949,818 Vision Cao cấp 33,175,637 36,000,000 2,824,363 Vision Tiêu chuẩn 31,506,545 33,576,000 2,069,455

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán thực tế tại từng đại lý có thể thay đổi tùy theo khu vực, thời điểm và chính sách bán hàng riêng.