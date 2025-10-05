Lexus LS dừng sản xuất sau 30 năm phát triển

Ra mắt lần đầu vào năm 1989 với LS400, Lexus LS đã định hình vị thế cho thương hiệu xe sang Nhật Bản trên bản đồ thế giới. Đây là mẫu sedan đầu tiên đủ sức cạnh tranh với BMW, Mercedes-Benz và Jaguar, đồng thời ghi điểm nhờ độ bền bỉ trứ danh của Toyota trong một chiếc xe sang.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, dòng sedan đầu bảng của Lexus đã dần hụt hơi trước sự thay đổi của thị trường. Trong nửa đầu năm 2025, Lexus LS chỉ bán được 691 chiếc tại Mỹ, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều so với những giai đoạn trước đó. Doanh số ảm đạm buộc Lexus phải đưa ra quyết định dừng sản xuất mẫu sedan hạng sang lâu đời này tại Mỹ và nhiều thị trường khác.

Trước khi chính thức khai tử, Lexus ra mắt phiên bản đặc biệt LS Heritage Edition 2026 như một lời tri ân tới mẫu LS đầu tiên. Phiên bản này chỉ giới hạn 250 chiếc tại Mỹ với giá khởi điểm từ 99.280 USD. Xe được sơn màu Ninety Noir hoàn toàn mới, kết hợp mâm 20 inch đa chấu kép sơn xám kim loại và nhiều chi tiết trang trí tối màu.

Khoang nội thất gợi lại phong cách thập niên 1980 - 1990 với tông đỏ Rioja Red lần đầu xuất hiện trên LS. Điểm nhấn đặc biệt còn nằm ở logo Heritage Edition khắc trên bệ trung tâm và hình dáng LS thêu trên tựa đầu.

Danh sách tiện nghi tiêu chuẩn gồm cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, ốp gỗ Laser Special Black, chất liệu Ultrasuede trên trần và tấm che nắng. Hàng ghế sau có sưởi, dây an toàn tích hợp cơ cấu nâng tự động, âm thanh Mark Levinson 23 loa công suất 2.400 watt và hỗ trợ đỗ xe tự động Advanced Park.

Xe được trang bị khối động cơ V6, dung tích 3.4L tăng áp kép, cho công suất 416 mã lực và mô-men xoắn 442, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 4,6 giây, giữ nguyên hiệu năng như trên LS 500 2025.

Hiện Lexus chưa tiết lộ liệu LS có được thay thế bằng một mẫu sedan hoàn toàn mới hay không. Khi được hỏi, hãng chỉ cho biết “không bình luận về kế hoạch tương lai”. Điều này khiến thị trường càng tò mò về hướng đi tiếp theo của thương hiệu xe sang Nhật Bản trong kỷ nguyên điện hóa.