Lexus IS có thêm phiên bản đặc biệt Mode Black IV

Lexus vừa công bố phiên bản đặc biệt mới cho mẫu sedan IS tại Nhật Bản, bên cạnh những thay đổi nhỏ cho dòng sản phẩm MY 2025. IS300 và IS300h được trang bị màu F Sport Black IV, nổi bật với bánh xe BBS và các điểm nhấn màu đen.

Phiên bản đặc biệt này sử dụng bộ bánh xe hợp kim rèn mới của BBS được sơn màu đen. Vành mới và ốp gương chiếu hậu màu đen, cùng với các chi tiết mạ crôm màu khói giúp phân biệt mẫu xe mới với IS 300 F Sport Black III trước đó, cũng có các điểm nhấn bên ngoài màu đen.

Di chuyển vào bên trong, F Sport Black IV có các chi tiết bằng gỗ Ash trên cửa và vô lăng, bọc da cho vô lăng và cần số, bọc da Ultrasuede cho ghế thể thao có sưởi và thông gió. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch có đồ họa mở mới và Màn hình xem toàn cảnh được trang bị tiêu chuẩn.

Lexus IS500 2025 với động cơ V8, dung tích 5.0L vẫn được cung cấp và có tùy chọn ghế bọc da thật với màu đen, trắng hoặc đỏ. Mẫu sedan tập trung vào hiệu suất cao này có thể không có phiên bản F Sport Mode Black IV nhưng vẫn có nắp ốp gương chiếu hậu màu đen tương tự với lớp sơn màu khói.

Bộ mâm BBS hàng hiệu được trang bị trên dòng xe IS.

Cuối cùng, Lexus đã bổ sung thêm một đầu nối nguồn điện bên ngoài vào ổ cắm phụ kiện IS300h (AC100V, 1.500W), giúp có thể cấp nguồn cho các hệ thống của xe khi cửa sổ đóng.

Có thể đoán trước là không có thay đổi nào về hệ truyền động. IS300 được trang bị động cơ I4, dung tích 2.0L, IS300h có động cơ hybrid, dung tích 2.5L, còn IS500 vẫn giữ nguyên động cơ V8, dung tích 5.0L. Tất cả các phiên bản của sedan đều dẫn động cầu sau. Lưu ý rằng thế hệ IS hiện tại đã ra mắt vào năm 2013, với hai lần nâng cấp liên tiếp vào năm 2017 và 2020.

Dòng sản phẩm Lexus IS 2025 đã có sẵn để đặt hàng tại Nhật Bản. Giá bắt đầu từ 4,81 triệu Yên (776 triệu đồng) cho IS300 tiêu chuẩn và tăng lên 8,5 triệu Yên tương đương hơn 1,3 tỷ đồng cho chiếc IS500 F Sport hàng đầu.

Đối với phiên bản đặc biệt F Sport Mode Black IV, nó có giá 5,9 triệu Yên tương đương 952 triệu đồng cho IS300 và 6,35 triệu Yên tương đương hơn 1 tỷ đồng cho IS300h. Lexus cũng thông báo rằng họ đã bán được khoảng 1,3 triệu chiếc IS trên toàn cầu kể từ khi mẫu xe đầu tiên ra mắt vào năm 1999.