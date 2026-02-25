Xe điện BMW CE 02 đi hàng trăm kilomet một lần sạc, giá hợp lý

Mẫu xe không đi theo lối mòn thiết kế của xe máy truyền thống, mà được BMW định danh bằng khái niệm “eParkourer” – một phương tiện linh hoạt, năng động, sinh ra để chinh phục môi trường đô thị hiện đại và hướng đến nhóm khách hàng trẻ đề cao cá tính.

Về thiết kế, CE 02 thể hiện rõ triết lý tối giản nhưng táo bạo. Bộ khung thép double-loop lộ diện một phần, kết hợp với cặp bánh 14 inch bản lớn (lốp 150/70) ở cả trước và sau, mang đến diện mạo vững chãi và khác biệt so với phần lớn scooter điện phổ thông trên thị trường. Chiều cao yên 745 mm giúp người lái dễ dàng kiểm soát trong điều kiện giao thông đông đúc. Hệ thống treo trước hành trình ngược (USD) góp phần tăng độ ổn định khi vận hành, đặc biệt trên các cung đường đô thị nhiều biến đổi.

Cung cấp sức mạnh cho CE 02 là mô-tơ điện công suất 11 kW (tương đương 15 mã lực), tạo ra mô-men xoắn cực đại 55 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-50 km/h chỉ trong 3 giây – một thông số ấn tượng trong môi trường thành phố, nơi khả năng đề-pa nhanh đóng vai trò quan trọng. Tốc độ tối đa đạt 95 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển nội đô và cả những quãng đường vành đai ngắn.

Mẫu xe được trang bị hai chế độ lái Surf và Flow, cho phép tùy chỉnh phản hồi tay ga theo điều kiện sử dụng thực tế. Bộ pin lithium-ion dung lượng 3,92 kWh mang lại phạm vi hoạt động công bố khoảng 108 km, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày của đa số người dùng đô thị. Ở phiên bản Highline, thời gian sạc tiêu chuẩn từ 0-100% vào khoảng 3 giờ 30 phút.

Không chỉ dừng ở hiệu suất, CE 02 còn được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ như hệ thống kiểm soát ổn định tự động (ASC), phanh đĩa kết hợp an toàn, hệ thống đèn LED toàn bộ và màn hình TFT 3,5 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Xe tích hợp cổng sạc USB Type-C, kết nối Bluetooth, khởi động không cần chìa khóa và hệ thống chống trộm điện tử, qua đó củng cố định vị cao cấp trong phân khúc.

Phiên bản Highline bổ sung thêm các tiện ích hướng đến trải nghiệm như tay lái có sưởi, chế độ lái Flash với phản hồi mạnh mẽ hơn, bộ sạc nhanh rời và giá đỡ điện thoại SP Connect tích hợp. Bên cạnh đó, BMW còn cung cấp danh mục phụ kiện đa dạng gồm thùng chứa đồ phía sau, yên comfort, túi hông, ốp mặt trước hay bộ sạc bổ sung, cho phép người dùng cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng.

Tại thị trường Ấn Độ, CE 02 có giá niêm yết 449.000 rupee, tương đương khoảng 129 triệu đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ chuyên trang công nghệ Rushlane, nhiều đại lý tại quốc gia Nam Á này đang chào bán mẫu xe với mức giá chỉ từ 250.000 đến 300.000 rupee (khoảng 72–86 triệu đồng), tạo nên sức hút lớn trong phân khúc xe điện cao cấp.