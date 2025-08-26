Xe thể thao Concept hoàn toàn mới của hãng Lexus lộ điện

Trong sự kiện The Quail, Lexus giới thiệu Sport Concept. Đây được cho là mẫu xe mới mang "tầm nhìn xe thể thao thế hệ tiếp theo". Lexus không chia sẻ nhiều thông tin về concept và chỉ xác nhận xe có kiểu dáng Coupe hai cửa, thân rộng và trọng tâm thấp. Các yếu tố này tạo nên sự mạnh mẽ cùng cảm xúc hấp dẫn.

Phía trước gây ấn tượng với cụm đèn pha và dải đèn LED ban ngày dạng móc câu. Lexus Sport Concept mang thiết kế coupe với nắp capo kéo dài, bổ sung hai khe thoát gió và cánh gió chỉnh điện cỡ lớn ở phần đuôi. Gương chiếu hậu kỹ thuật số trên Lexus Sport Concept thể hiện khái niệm tối ưu khí động học trên xe.

Phần mui tối màu vuốt xuống khoang sau, phần đuôi thiết kế theo dạng Kammback. Cụm đèn hậu kéo dài ôm sát thân xe, hai khe gió cỡ lớn đặt hai bên giống với Lexus LFA. Nội thất chiếc Sport Concept không được đề cập, nhưng chắc chắn cấu hình hai chỗ ngồi với hai tông màu ghế tương phản.

Thông số kỹ thuật là bí mật, nhiều khả năng siêu xe biểu tượng Lexus LFA sẽ trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 4.8L. Trước đó, Koji Sato - Giám đốc Điều hành của Lexus cho biết, mẫu xe kế nhiệm LFA sẽ dùng động cơ V10 của LFA, kết hợp động cơ điện và hộp số sàn.

Điểm nhấn phần đuôi xe là khuếch tán gió với cụm đèn trung tâm, có thể là nơi Lexus đặt ống xả cho phiên bản thương mại. Nhu cầu khách hàng có sự thay đổi, họ không thực sự mong muốn sở hữu xe điện thể thao, nhiều khả năng Lexus Sport Concept trang bị khối động cơ V8. Trước đó, Toyota dùng cỗ máy V8 từng thử nghiệm trên trường đua Nurburgring.

Trước đó, hai mẫu Toyota GT Concept và Toyota GT Racing Concept cũng xuất hiện tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2025. Có thể Lexus LFR, mẫu xe kế nhiệm LFA sẽ sớm ra mắt công chúng.