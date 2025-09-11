Lexus IS thế hệ mới lộ diện với thiết kế khác biệt

Thế hệ thứ ba của dòng xe Lexus IS, ra đời từ năm 2013, vừa nhận bản nâng cấp (facelift) lần thứ ba sau hai lần làm mới vào năm 2017 và 2021. Phiên bản 2026 này dự kiến sẽ mở bán ở nhiều thị trường vào đầu năm sau với hai tùy chọn động cơ, cùng nhiều cải tiến đáng chú ý.

Lexus khẳng định bản facelift lần này giúp ngoại hình chiếc IS trở nên "hầm hố và hoàn thiện nhất". Thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt lưới lớn hơn, nối liền với cụm đèn pha giữ nguyên. Để chuyển đổi từ ngôn ngữ thiết kế "Spindle Grille" sang "Spindle Body" (thân xe hình con suốt), phần trên của lưới tản nhiệt được ốp viền cùng màu thân xe, tạo cảm giác nắp ca-pô dài hơn. Biểu tượng Lexus cũng được dời đến vị trí mới, nằm ở khe hút gió nhỏ.

Phần đuôi xe gần như không thay đổi, chỉ có dòng chữ Lexus mới thay thế logo cũ trên cốp. Riêng các phiên bản F Sport sẽ có thêm cánh gió sau nổi bật cùng bộ mâm nhôm 19 inch thiết kế mới, nan mảnh hơn. Xe có 8 tùy chọn màu ngoại thất, bao gồm màu Neutrino Grey mới.

Kẹp phanh cũng có thể tùy chọn màu đỏ để tăng thêm phần thể thao. Kích thước xe cũng có một chút thay đổi ở chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.720 x 1.840 x1.440 mm và chiều dài cơ sở (2.800 mm) không đổi.

Khoang lái được thiết kế lại hoàn toàn, nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, cả hai đều có kích thước 12,3 inch. Màn hình trung tâm nay là dạng cảm ứng, loại bỏ hoàn toàn bàn rê chuột gây tranh cãi trước đây. Thay vào đó là các nút điều chỉnh tiện lợi hơn cho chức năng sưởi và làm mát ghế.

Việc bỏ đi đầu đĩa CD (vốn vẫn còn trên phiên bản facelift 2020) và sắp xếp lại các nút điều khiển giúp tạo ra một hộc để đồ mới kèm sạc không dây. Bảng điều khiển điều hòa cũng nhỏ gọn hơn, và nút đèn khẩn cấp được dời lên giữa cửa gió, đồng nghĩa với việc đồng hồ kim truyền thống đã bị khai tử.

Nút khởi động cũng được chuyển xuống vị trí thấp hơn, thay vì nằm cạnh bảng đồng hồ. Vô lăng được thiết kế mới, và các cửa gió điều hòa ở góc xe chuyển từ hình tròn sang hình lục giác. Ngoài ra, Lexus còn giới thiệu các tùy chọn ốp trang trí 'Forged Bamboo' và màu nội thất 'Prominence' mới.

Lexus IS 2026 sẽ có hai tùy chọn động cơ: ở phiên bản RX350 được trang bị động cơ V6, dung tích 3.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 314 mã lực và mô-men xoắn 380Nm. Phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) dùng hộp số tự động 6 cấp. Lexus chưa đề cập đến phiên bản IS 500 dùng động cơ V8.

Ở phiên bản hybrid IS 300h trang bị hộp số biến thiên vô cấp điện tử (E-CVT) kết hợp với động cơ xăng I4, dung tích 2.5L, cho tổng công suất hệ thống 217 mã lực. Về khả năng vận hành, hệ thống lái trợ lực điện được nâng cấp với mô-tơ quán tính thấp và hệ thống truyền động song song.

Lexus cho biết điều này sẽ mang lại cảm giác lái mượt mà, tuyến tính hơn, dễ dàng xử lý trên mọi cung đường từ cua gấp đến chuyển làn tốc độ cao. Hệ thống treo thích ứng (AVS) cũng được cải tiến, giúp kiểm soát tốt hơn dao động của thân xe và giảm xóc từ mặt đường.

Bộ công nghệ an toàn Lexus Safety System+ được bổ sung tính năng Proactive Driving Assist (PDA), hỗ trợ tài xế giảm tốc khi có xe phía trước hoặc vào cua, đồng thời duy trì hỗ trợ lái liên tục trong làn đường.

Hệ thống PCS, ga tự động thích ứng, hỗ trợ đọc biển báo, cảnh báo trễ khởi hành và hỗ trợ chuyển làn đều được mở rộng phạm vi hoạt động. Ngoài ra, tính năng Advanced Drive hỗ trợ khi tắc đường giúp giảm căng thẳng cho người lái trên các tuyến đường cao tốc chọn lọc.