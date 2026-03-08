Lexus điều chỉnh giá bán hàng loạt xe hybrid tại Việt Nam

Hãng xe sang Nhật Bản đã điều chỉnh giá bán nhiều mẫu xe hybrid từ tháng 3/2026, một số mẫu sedan và SUV ghi nhận mức giảm sâu. Trong đó, Lexus LS 500h ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Giá bán của mẫu xe này giảm 330 triệu đồng, từ 8,36 tỷ đồng xuống còn 8,03 tỷ đồng.

Ở nhóm SUV, Lexus NX 350h được giảm 150 triệu đồng, đưa giá niêm yết xuống còn 3,27 tỷ đồng. Dòng RX, một trong những sản phẩm có doanh số cao của thương hiệu, cũng được điều chỉnh giá. Phiên bản RX 350h Premium hiện có giá 3,35 tỷ đồng, trong khi bản RX 350h Luxury giảm 190 triệu đồng, còn 4,14 tỷ đồng.

Mẫu SUV hiệu suất cao RX 500h F Sport Performance tiếp tục được niêm yết ở mức 4,94 tỷ đồng.

Bên cạnh các mẫu xe được điều chỉnh, một số sản phẩm trong danh mục hybrid của Lexus vẫn giữ nguyên giá bán. Cụ thể, mẫu SUV hiệu suất cao RX 500h F Sport Performance tiếp tục được niêm yết ở mức 4,94 tỷ đồng. Dòng minivan hạng sang LM 500h cũng không thay đổi giá, hiện dao động từ 7,53 tỷ đồng đến 8,95 tỷ đồng tùy phiên bản.

Theo Lexus Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán lần này liên quan đến tác động của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2026. Theo quy định mới, các mẫu xe hybrid tự sạc và hybrid sạc ngoài đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe sử dụng động cơ xăng hoặc dầu cùng chủng loại.

Lexus NX 350h được giảm 150 triệu đồng.

Trước Lexus, Toyota thương hiệu cùng tập đoàn cũng đã điều chỉnh giá bán đối với nhiều mẫu xe hybrid tại Việt Nam. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc cho xe thuần điện tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình mở rộng, xe hybrid được nhiều chuyên gia nhận định là giải pháp chuyển tiếp phù hợp.

Lexus hiện là một trong những thương hiệu xe sang có dải sản phẩm hybrid phong phú tại thị trường Việt Nam. Việc điều chỉnh giá bán được kỳ vọng giúp các mẫu xe hybrid của hãng cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc xe sang.