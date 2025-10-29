Kiệt tác nghệ thuật Mercedes-Benz Vision Iconic trình làng

Mercedes-Benz bước vào kỷ nguyên thiết kế mang tính biểu tượng mới với đại diện là concept Vision Iconic lấy cảm hứng từ mẫu xe triệu đô Maybach Exelero. Mercedes-Benz Vision Iconic mở ra tầm nhìn về tương lai xe sang thuần điện, nơi di sản và công nghệ hòa làm một.

Markus Schäfer - Thành viên Hội đồng Quản trị Mercedes-Benz Group AG, Giám đốc Công nghệ, Phát triển & Mua sắm chia sẻ “Vision Iconic thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về tương lai di chuyển. Với các đổi mới đột phá như thệ thống trí tuệ nhân tạo, hệ thống lái dây cáp, lái tự động cấp độ 4 và công nghệ tiên tiến... Chiếc xe đẹp đẽ là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc biến di chuyển ngày mai thành hiện thực hôm nay.”

Gorden Wagener - Giám đốc Thiết kế Mercedes-Benz Group AG, “lấy cảm hứng từ kỷ nguyên vàng của thiết kế ô tô những năm 1930, chiếc xe trưng bày này thể hiện bản chất thuần khiết của Mercedes-Benz. Với nắp ca-pô dường như mang lại sự hiện diện uy nghi pha lẫn phong cách Art Deco. Nội thất với ghế băng dài và phần đuôi thanh lịch, gợi nhớ đến huyền thoại 300 SL".

Lưới tản nhiệt phát sáng mang tính biểu tượng là thiết kế định hình gương mặt Mercedes-Benz hơn 100 năm. Mới đây vào tháng 9/2025, GLC EQ (thuần điện) hoàn toàn mới là mẫu xe đầu tiên áp dụng gương mặt mới. Thiết kế phần đầu đặc trưng bởi đèn pha mỏng tích hợp công nghệ chiếu sáng mới nhất với hoạ tiết ngôi sao 3 cánh thể hiện sự hiện đại. Lớp sơn màu đen bóng nhấn mạnh về thiết kế tổng quan của xe.

Mẫu xe Maybach Exelero có giá bán lên đến 8 triệu USD tương đương 208 tỷ đồng.

Phần đuôi được vuốt đều cong bo tròn xuống khoang hành lý, kết hợp dải đèn hậu LED mỏng nằm ngang và logo Mercedes-Benz lấy cảm hứng từ huyền thoại 300 SL. Mercedes-Benz đang nghiên cứu các mô-đun quang điện siêu mỏng có thể dán trực tiếp lên bề mặt của thân xe, tạo năng lượng sạch mà không cần đất hiếm hay silicon. Các tế bào mặt trời có hiệu suất cao 20% và tạo năng lượng liên tục – ngay cả khi xe tắt, có thể sản xuất năng lượng đến 12.000 km mỗi năm trong điều kiện lý tưởng.

Nội thất của Vision Iconic đại diện cho hành trình mới phủ lớp nhung xanh đậm và trang trí với vật liệu kim loại sáng, tựa như phòng khách di động trong tương lai. Tái định nghĩa sự thanh lịch của ô tô qua bố cục lấy cảm hứng Art Deco xa hoa với thủ công tinh xảo. Điểm nhấn của bảng điều khiển là cấu trúc kính nổi, gọi là khối “Zeppelin”, khi mỏ của, cụm đồng hồ khởi động với hiệu ứng như đồng hồ chronograph cao cấp.

Vô-lăng 4 chấu nhấn mạnh tính thể thao nhưng thanh lịch. Logo Mercedes-Benz nổi trong quả cầu kính, được các chấu kẹp như một viên ngọc. Sàn xe được bọc khảm rơm tinh xảo, một kỹ thuật trang trí sang trọng từ thế kỷ 17 và được hồi sinh những năm 1920.

Mercedes-Benz Vision Iconic sở hữu chức năng lái tự động cấp độ 2 nâng cao cho đô thị, hướng đến cấp độ 4. Khi đó, người lái có thể thư giãn và nghỉ ngơi trên xe. Cụm cảm biến LiDAR đặt ở đầu xe, giúp hỗ trợ khả năng tự hành cấp độ cao.

Với hệ thống lái bằng dây (steer-by-wire), trải nghiệm lái hoàn toàn mới kết hợp an toàn tối đa. Đặc biệt là tương tác hoàn hảo với lái trục sau đối với chiếc xe dài như Vision Iconic. Hơn nữa, lái bằng dây sẽ linh hoạt hơn trong thiết kế nội thất. Kết hợp với các hệ thống lái tự động có điều kiện và cao cấp tương lai như ADAS.

Công nghệ điện toán thần kinh sẽ mô phỏng hoạt động của não người, giúp hệ thống lái tự động nhận dạng vật thể và biển báo tốt hơn trong điều kiện xấu. Mức độ hiệu quả gấp 10 lần và tiết kiệm tới 90% năng lượng so với các hệ thống hiện nay.

Cùng với chiếc xe trưng bày, Mercedes-Benz giới thiệu bộ sưu tập capsule gồm 6 trang phục được thiết kế tỉ mỉ cho nam và nữ. Với sắc thái xanh tối và điểm nhấn bạc-vàng, các trang phục không chỉ phản ánh bảng màu sang trọng của Vision Iconic mà còn chơi đùa với các yếu tố hoạ tiết của nội thất xe.

Bộ sưu tập nắm bắt bản chất của Art Deco bằng cách kết hợp sự xa hoa của những năm 1920 và 1930 với thủ công tinh xảo và vật liệu tuyệt vời. Mẫu concept Vision Iconic vừa được giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, thu hút đông đảo giới truyền thông, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Mercedes-Benz trong phân khúc xe điện.