Giá xe điện VinFast VF 6 niêm yết và lăn bánh tháng 10/2025

VF 6 là mẫu SUV điện được VinFast giới thiệu lần đầu tại khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng - CES 2022 (Mỹ), diễn ra từ ngày 05/01/2022 - 08/01/2022. Xe ra mắt khách hàng quê nhà vào ngày 29/9/2023.

VinFast VF 6 được định vị tại phân khúc xe gầm cao cỡ B, cạnh tranh cùng loạt xe xăng như: Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Corolla Cross, Peugeot 2008 hay Honda HR-V,...

VinFast VF 6 có 5 màu ngoại thất là: trắng, đen, bạc, xanh, đỏ, xanh blue. Nội thất xe có 2 tùy chọn màu là nâu và đen.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe VinFast VF 6 cập nhật tháng 10/2025:

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác VinFast VF 6 Eco 689 711 711 692 - VinFast VF 6 Plus 749 771 771 752 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 31/12/2027.

Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật xe VinFast VF 6

Thông số/Phiên bản VinFast VF 6 Eco VinFast VF 6 Plus Kích thước - Trọng lượng Số chỗ ngồi 5 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.238 x 1.820 x 1.594 4.238 x 1.820 x 1.594 Chiều dài cơ sở (mm) 2,730 2,730 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 Trọng lượng bản thân (kg) 1,550 1,550 Trọng lượng toàn tải (kg) 1,977 1,977 Lốp, la-zăng 17 inch 19 inch Động cơ - Hộp số Kiểu động cơ Điện đơn Điện đơn Công suất môtơ điện (mã lực) 174 201 Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) 250 310 Hộp số 1 cấp 1 cấp Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Chế độ lái Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Sport Loại pin Lithium-ion Lithium-ion Dung lượng pin (kWh) 59,6 59,6 Tầm hoạt động (km) 399 381 Cần số điện tử Dạng nút bấm Dạng nút bấm Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) 9 9 Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe 7,2 kW hoặc 11 kW 7,2 kW hoặc 11 kW Thời gian sạc nhanh 10-70% (phút) 24,19 phút 24,19 phút Hệ thống phanh tái sinh Có (Thấp, Cao) Có (Thấp, Cao) Hỗ trợ vận hành Phanh tay điện tử Có Có Giữ phanh tự động Có Có Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) Có Có Hỗ trợ đỗ xe chủ động Có Có Quản lý xe qua app điện thoại Có Có Hệ thống treo/phanh Treo trước Độc lập, MacPherson Độc lập, MacPherson Treo sau Thanh điều hướng đa điểm Thanh điều hướng đa điểm Phanh trước Đĩa Đĩa Phanh sau Đĩa Đĩa Ngoại thất Đèn chiếu xa LED LED Đèn chiếu gần LED LED Đèn ban ngày LED LED Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Đèn phanh trên cao Có Có Đèn hậu LED LED Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập tự động Chỉnh điện, gập tự động Đèn sương mù Sau Sau Gạt mưa tự động Có Có Ăng-ten vây cá Có Có Cốp đóng/mở điện - - Nội thất Chất liệu bọc ghế Giả da Giả da Điều chỉnh ghế lái Chỉnh cơ 6 hướng Chỉnh cơ 6 hướng Điều chỉnh ghế phụ Chỉnh cơ cao thấp Chỉnh cơ cao thấp Bảng đồng hồ tài xế Tích hợp vào màn hình trung tâm Tích hợp vào màn hình trung tâm Nút bấm tích hợp trên vô-lăng Có Có Chất liệu bọc vô-lăng Da Da Hàng ghế thứ hai Gập tỉ lệ 60:40 Gập tỉ lệ 60:40 Chìa khóa thông minh Có Có Khởi động nút bấm Có Có Điều hoà Tự động, 1 vùng Tự động, 2 vùng Cửa gió hàng ghế sau Có Có Cửa kính một chạm 4 cửa 4 cửa Cửa sổ trời - - Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động - - Tựa tay hàng ghế sau Có Có Màn hình giải trí Cảm ứng 12,9 inch Cảm ứng 12,9 inch Kết nối Apple CarPlay và Android Auto Có, kết nối qua cổng USB Có, kết nối qua cổng USB Đàm thoại rảnh tay Có Có Hệ thống loa 6 loa 6 loa Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM Có Có Sạc không dây - - Ra lệnh giọng nói Có Có Phát WiFi Có Có Trợ lí ảo Có Có Kết nối điện thoại thông minh VF Connect VF Connect Công nghệ an toàn Số túi khí 4 8 Kiểm soát hành trình (Cruise Control) Có Có Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) - Có Chống bó cứng phanh (ABS) Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Cảnh báo điểm mù Có Có Camera lùi Có Có Camera 360 Có Có Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix Có Có Cảm biến áp suất lốp Có Có Cảnh báo chệch làn đường - Có Hỗ trợ giữ làn - Có Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm - Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi - Có Cảnh báo tiền va chạm - Có Hỗ trợ chuyển làn - Có Tự động chuyển làn - Có Cảnh báo giao thông khi mở cửa - Có Hỗ trợ đỗ xe tự động - Có Hệ thống cảm biến trước/sau Có Có Nhận diện biển báo giao thông - Có

Thông tin chi tiết xe VinFast VF 6

VinFast VF 6 sở hữu các thông số dài x rộng x cao là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Xe lắp la-zăng 19 inch. So với các đối thủ chạy xăng phân khúc B, chiều dài VF 6 ngắn hơn, chiều rộng rộng hơn, trong khi chiều cao nhỉnh hơn Creta và thấp hơn HR-V. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của VF 6 dài hơn các đối thủ.

VinFast đang bán chiếc VF e34 ở phân khúc B+. So với e34 sở hữu các thông số dài x rộng x cao là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, VF 6 rộng hơn nhưng ngắn và thấp hơn. e34 chỉ bán ở thị trường Việt Nam, còn VF 6 là sản phẩm toàn cầu của hãng Việt.

Ngoại thất

Cũng được tạo nên bởi 2 studio nổi tiếng thế giới là Pininfarina và Torino Design, VinFast VF 6 mang vẻ đẹp của sự hiện đại, đề cao tính thẩm mỹ, đậm khí động học với những đường nét cá tính độc đáo.

Đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim, có thể phát sáng và bao trọn logo thương hiệu. Hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn pha/cos, đèn sương mù được đặt thấp xuống dưới, tạo hình khối sắc nét. Phía dưới khu vực biển số có lắp đặt Radar. Camera trước sau tích hợp chìm dưới logo. Nắp ca-pô xuất hiện những đường gân dập nổi hình khối lớn đậm chất cơ bắp của một mẫu SUV.

Thân xe VF 6 xuất hiện nhiều đường nét bo tròn hơn là góc cạnh, tạo nên vẻ đẹp có phần “hiền lành”. Điểm nhấn ở đây là bộ la-zăng 5 chấu phối 2 tông màu trẻ trung, thể thao. Vòm bánh xe thiết kế mở rộng, sơn đen mờ, giúp tăng thêm vẻ hầm hố. Tay nắm cửa, gương chiếu hậu ngoài cùng màu thân xe, tạo nên cái nhìn đồng bộ về ngoại hình. Gương chiếu hậu có tích hợp camera 360.

Đuôi xe VinFast VF 6 tiếp tục xuất hiện những điểm thiết kế mang tính nhận diện thương hiệu như dải LED đỏ tạo hình chữ V lớn, trải rộng sang hết 2 bên hông xe. Cụm đèn lùi và đèn xi-nhan đặt thấp giống như "đàn em" VF 5. Ăng-ten vây cá màu đen bóng thể thao và hiện đại.

Nội thất

Khoang cabin của VinFast VF 6 thiết kế theo phong cách tối giản, tiện dụng nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn tại khu vực táp-lô chính là màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hướng hẳn về phía người lái. Phía dưới là các nút điều khiển chức năng.

Vô-lăng 3 chấu thiết kế dạng D-cut thể thao, được nhấn nhá bởi các chi tiết mạ bạc. Cần số dạng nút bấm. Xe không có đồng hồ tốc độ sau vô-lăng như hầu hết các mẫu xe trên thị trường.

Đồng hồ hiển thị thông tin lái không xuất hiện sau vô-lăng. Theo đoán định của những người trong giới, nhiều khả năng chi tiết này sẽ được thay thế bởi màn hình kính lái HUD hoặc tích hợp ngay trên màn hình thông tin giải trí trung tâm.

Ghế ngồi trên xe được bọc da. Nhờ ưu điểm không nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, không gian nội thất của VF 6 rộng rãi ở cả hai hàng ghế. Khoảng để chân cho hàng khách ở hàng ghế thứ hai rộng nhất phân khúc. Giữa các hàng ghế đều có bệ tỳ tay.

Động cơ

VinFast trang bị cho VF 6 một môtơ điện ở trục trước. Bản Base công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.

Pin hai bản này dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus. VF 6 là mẫu xe đầu tiên lắp pin do VinES sản xuất, với công nghệ cell pin hợp tác với Gotion (Trung Quốc).

An toàn

VinFast, VF 6 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) cho cả 2 phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như: Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2); Kiểm soát đi giữa làn; Giám sát hành trình thích ứng; Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp;...

Ngoài ra, VinFast VF 6 cũng trang bị các tính năng an toàn cơ bản như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, chức năng kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chức năng chống lật ROM, giám sát áp suất lốp, khoá cửa tự động khi xe di chuyển,...

Đánh giá xe VinFast VF 6

Ưu điểm:

+ Thiết kế hiện đại và cân đối

+ Nội thất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ

+ Hiệu suất vận hành ổn định

+ Xe đầm, chắc, khả năng tăng tốc và cảm giác lái ổn.