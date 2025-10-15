Mercedes-Benz bất ngờ trở lại với nút bấm, hết thời màn hình siêu to?

Sau nhiều năm tập trung vào màn hình cảm ứng, các nhà sản xuất ô tô đang dần quay trở lại với các nút điều khiển vật lý. Là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô, Mercedes-Benz đang chuẩn bị thay đổi thiết kế cabin của mình, từ việc chủ yếu dựa vào màn hình kỹ thuật số sang việc tái sử dụng các nút điều khiển vật lý.

Mercedes không còn muốn tập trung mạnh vào màn hình cảm ứng cỡ lớn nữa?

Giám đốc phần mềm Magnus Östberg của Mercedes-Benz thừa nhận: “Dữ liệu cho thấy các nút bấm vật lý tốt hơn”. Việc triển khai các nút điều khiển này sẽ được Mercedes bắt đầu vào năm 2026, với thiết kế vô lăng mới có các nút xoay và cần gạt.

Mercedes cho biết vô lăng mới sẽ được trang bị các nút bấm cho các chức năng như kiểm soát hành trình và điều khiển âm thanh. Mặc dù có những lo ngại về khả năng sử dụng của vô lăng nhiều nút bấm, thiết kế này nhằm ưu tiên tương tác xúc giác mà không làm người lái mất tập trung.

Khá thú vị, động thái này được Mercedes đưa ra không lâu sau khi công ty ra mắt MBUX Hyperscreen - màn hình cong 39,1 inch lớn nhất từng được lắp đặt trên xe. Giám đốc thiết kế Gorden Wagener thừa nhận rằng ngành công nghiệp ô tô có thể đã đạt đến giới hạn về kích thước màn hình.

Được biết, Mercedes đã nhận thấy nhu cầu thay đổi từ phản hồi của khách hàng và dữ liệu sử dụng thực tế. Một phát ngôn viên của hãng xe Đức cho biết: “Các nút điều khiển vật lý mang lại khả năng sử dụng và sự thoải mái vượt trội cho nhiều người lái xe”.

Hãng xe Đức có kế hoạch quay trở lại với nút điều khiển vật lý vào năm sau.

Màn hình cảm ứng đã xuất hiện trên ô tô từ những năm 1980, nhưng chỉ thực sự phổ biến sau khi Tesla giới thiệu màn hình lớn trên Model S vào năm 2012. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này đã dẫn đến nhiều vấn đề, như việc Tesla phải thu hồi 158.000 xe vào năm 2021 do lỗi màn hình cảm ứng.

Các nghiên cứu cho thấy, người lái xe trên các mẫu xe cũ với nhiều nút bấm vật lý hoàn thành các tác vụ nhanh hơn gấp đôi so với những người lái xe trên các mẫu xe hiện đại chỉ sử dụng màn hình cảm ứng.

Mercedes không phải là hãng ô tô duy nhất xem xét lại chiến lược của mình. Volkswagen cũng đã thừa nhận rằng bảng điều khiển với màn hình dày đặc gây ra sự thất vọng và dự kiến sẽ đưa các nút điều khiển vật lý trở lại vào năm 2025. Trong khi đó, Hyundai đã khôi phục các nút bấm vật lý trên các mẫu xe như Ioniq 5 sau khi nhận thấy hệ thống chỉ cảm ứng gây ra sự chậm trễ trong các tình huống quan trọng.

Ngoài nhu cầu của người tiêu dùng, các quy định an toàn cũng đang thúc đẩy sự chuyển đổi này. Từ năm 2026, Euro NCAP sẽ giảm điểm đánh giá cho những xe thiếu các nút điều khiển vật lý cho các tính năng thiết yếu, điều này tạo ra áp lực cho các nhà sản xuất ô tô.

Nhiều hãng xe cũng đang muốn quay trở lại với công nghệ cũ này.

Trong khi Mercedes mở rộng hệ thống điều khiển vật lý, hãng ô tô Đức cũng đang đầu tư vào công nghệ điều khiển bằng giọng nói do AI điều khiển, với mức sử dụng tính năng này trên mẫu xe CLA đã tăng gấp ba lần. Östberg cho rằng nếu nhận dạng giọng nói được cải thiện, nó có thể làm giảm sự cần thiết của cuộc tranh luận về màn hình cảm ứng và nút bấm, từ đó cho phép người lái tương tác một cách tự nhiên và rảnh tay.