"Ngựa chiến" Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 trình làng

Điểm nổi bật của Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 vừa trình làng là bình xăng nhôm đôi hai bên với dung tích tổng cộng 23 lít. Thiết kế này không chỉ kết nối hai bình xăng lại với nhau mà còn giảm trọng lượng tới 1,5 kg so với phiên bản cũ. Việc giảm trọng lượng ở phần trên của khung xe giúp cải thiện khả năng điều khiển, đặc biệt khi chạy địa hình off-road, mang lại cảm giác linh hoạt và ổn định hơn.

Hệ thống treo của Ténéré 700 World Raid 2026 cũng được nâng cấp toàn diện. Phuộc trước KYB có đường kính 46 mm, phuộc sau Monocross có thể điều chỉnh với hành trình 220 mm, cùng với giảm chấn tay lái có thể chỉnh được 16 mức. Những trang bị này được thiết kế để xe có thể vận hành vững chắc trên các loại địa hình khắc nghiệt như đá, sỏi hay cát sâu.

Các hệ thống điện tử cũng được cải tiến với công nghệ IMU 6 trục, cho phép kiểm soát các chức năng hỗ trợ lái một cách chính xác. Xe được trang bị Traction Control và Slide Control với nhiều chế độ tùy chọn, có thể tắt hoàn toàn khi cần. Hệ thống ABS khi vào cua có thể hoạt động ở bánh trước, tắt bánh sau hoặc tắt toàn bộ, đáp ứng nhu cầu của những tay lái off-road chuyên nghiệp.

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 sở hữu cụm đồng hồ TFT 6.3 inch hoàn toàn mới, tích hợp Cruise Control và Speed Limiter. Yên xe và bình xăng được thiết kế lại để mang đến tư thế ngồi thoải mái cho cả hành trình dài lẫn đường địa hình. Dàn ốp đầu và đèn pha LED 4 bóng được sắp xếp theo hình vuông góc, tạo phong cách mạnh mẽ và hiện đại.

Mặc dù được nâng cấp nhiều, Yamaha khẳng định trọng lượng tổng thể của Ténéré 700 World Raid 2026 vẫn giữ nguyên ở mức 220 kg, tương đương phiên bản 2024. Xe có hai màu tùy chọn là Redline White nổi bật và Midnight Black mạnh mẽ, phong trần.