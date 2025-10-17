Ra mắt Mercedes-Benz E-Class mới tại Việt Nam, giá hơn 2,4 tỷ đồng

Ở Việt Nam, E-Class cũng là mẫu xe đầu tiên được Mercedes-Benz lắp ráp từ năm 1996 tại nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam Gerd Bitterlich, từ khi ra đời vào năm 1947, E-Class luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz.

Về thiết kế, thế hệ thứ 6 của E-Class mang diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nét thanh lịch truyền thống. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.949 x 1.948 x 1.468 mm, rộng và thoáng hơn trước, cùng ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity đặc trưng.

Phiên bản Mercedes-Benz E 300 AMG cao cấp nhất.

Khác với C-Class thiên về cảm giác lái và S-Class hướng tới đỉnh cao sang trọng, E-Class luôn là mũi nhọn về công nghệ trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz. Thế hệ W214 cũng không ngoại lệ, khi đánh dấu bước nhảy vọt ở khía cạnh này. Nổi bật là hệ thống giao tiếp người dùng MBUX Superscreen với ba màn hình nối liền (từ người lái đến hành khách) – lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, tạo nên không gian kỹ thuật số hoàn chỉnh.

Trong "cuộc chiến này, E-Class mới sẽ ưu thế về trải nghiệm không gian nội thất cao cấp và nhiều công nghệ, còn BMW Series 5 mạnh về cảm giác lái và thiết kế trẻ trung, phá cách. Mercedes-Benz E-Class mới được trang bị khối động cơ xăng lai mild-hybrid tích hợp với mô tơ điện trợ năng thế hệ thứ 2 có công suất cao hơn chút ít, kết hợp hộp số 9G-Tronic (9 cấp).

Cụm lưới tản nhiệt mới mang lại sự thanh lịch hơn.

Về an toàn, E-Class mới tiếp tục là chuẩn mực của ngành công nghiệp ô tô. Xe được trang bị gói hỗ trợ lái Driving Assistance Package Plus, trong đó điểm nhấn là máy quay giám sát người lái lần đầu xuất hiện, giúp phát hiện mất tập trung và điều chỉnh hiển thị để giảm xao nhãng.

Trên thị trường lúc này, E-Class mới sẽ tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ đồng hương là BMW Series 5, Audi A6, cũng như Volvo S90. Giới chuyên môn đánh giá, trong số này chỉ có BMW Series 5 thật sự là đối thủ xứng tầm, một phần do cùng được lắp ráp trong nước, cạnh tranh trực tiếp về giá, và tệp người dùng đông đảo.

Không gian nội thất sang trọn với ba màn hình cỡ lớn.

Thế hệ E-Class W214 mới có ba phiên bản, gồm E 200 Avantgarde có giá bán 2,449 tỷ đồng, E 200 Exclusive có giá bán 2,589 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất E 300 AMG có giá bán 3,209 tỷ đồng.