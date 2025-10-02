Cận cảnh Mercedes-Benz V-Class 2025 tại đại lý, giá gần 3,4 tỷ đồng

Mercedes-Benz vừa giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV hạng sang V-Class tại Việt Nam. Xe được phân phối chính hãng với hai phiên bản: V 300 Avantgarde giá 3,399 tỷ đồng và V 300 AMG giá 3,999 tỷ đồng. Hiện cả hai đã có mặt tại đại lý và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng.

So với thế hệ trước, giá khởi điểm của V-Class 2025 tăng khoảng nửa tỷ đồng (từ 2,845 tỷ đồng lên 3,399 tỷ đồng). Đổi lại, bản tiêu chuẩn V 300 Avantgarde đã tiệm cận cấu hình cao cấp hơn, thay thế vị trí của bản V 250 Luxury cũ.

Mercedes-Benz V-Class 2025 có chiều dài 5.140 mm, rộng 1.928 mm – gần tương đương KIA Carnival (5.155 mm dài và 2.010 mm rộng) nhưng vượt trội về tiện nghi và công nghệ. Ngoại hình vẫn giữ dáng bệ vệ quen thuộc, bổ sung cụm đèn Multibeam LED thông minh, đèn hậu LED và lưới tản nhiệt “sao rơi” đặc trưng.

Khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở thiết kế cản trước/sau và bộ mâm: Avantgarde dùng mâm 18 inch hai tông màu, AMG có mâm thể thao kích thước lớn hơn.

Khoang cabin tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một mẫu MPV hạng sang. Bản V 300 Avantgarde đã có trang bị gần tương đương bản AMG: cặp màn hình 12,3 inch hỗ trợ hệ thống MBUX mới nhất, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây; vô-lăng 3 chấu thiết kế mới; điều hòa tự động 2 vùng; kính cách nhiệt; hàng ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp sưởi; cùng hệ thống đèn nội thất 64 màu.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở hàng ghế giữa: Avantgarde có 2 ghế độc lập tách rời, trong khi AMG sở hữu ghế thương gia chỉnh điện cao cấp hơn. Cả hai phiên bản đều có cửa trượt điện tăng tính tiện dụng.

Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz V-Class 2025 là khối động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 231 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và dẫn động cầu sau. So với bản cũ, động cơ mới mạnh mẽ và linh hoạt hơn, đáp ứng tốt cả nhu cầu đi phố lẫn đường trường.

Đáng chú ý, các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) đã có mặt ngay từ bản tiêu chuẩn: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp.

Với giá khởi điểm gần 3,4 tỷ đồng, Mercedes-Benz V-Class 2025 cao gấp đôi KIA Carnival Signature 7 chỗ (1,548 tỷ đồng). Tuy nhiên, điểm mạnh của mẫu xe Đức nằm ở sự sang trọng, công nghệ và hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc.

Ảnh: Đại lý