Chi tiết Mercedes-Benz GLS bản kỷ niệm 30 năm, giá 6 tỷ đồng

GLS là mẫu SUV đầu bảng của Mercedes-Benz, thể hiện trọn vẹn tinh thần của thương hiệu trải qua hàng trăm năm lịch sử. Đây là lý do hãng chọn dòng xe này thực hiện phiên bản giới hạn với số lượng 30 chiếc GLS 450 4MATIC Facelift “Edition 30”.

GLS 450 4MATIC Facelift “Edition 30” có số lượng sản xuất giới hạn 30 chiếc. Phiên bản đặc biệt không chỉ được nâng cấp về thiết kế, công nghệ, mà còn mang ý nghĩa tri ân hành trình ba thập kỷ đồng hành cùng khách hàng Việt. GLS 450 4MATIC Facelift “Edition 30”trang bị gói Premium-Plus mang lại những tiện nghi cao cấp nhất cho hành khách.

Điểm nhấn là hệ thống cảnh báo va chạm bên hông PRE-SAFE Impulse Side, ghế trước đa chức năng có massage, dải thảm đèn chào mừng bên hông thân xe với các họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes-Benz, và gói AIR BALANCE giúp không gian nội thất luôn trong lành.

Ngoài ra, chức năng ENERGIZING Package kết hợp ánh sáng, âm nhạc và massage tạo nên một “spa di động” ngay trong khoang xe, mang lại sự thư thái cho mọi chuyến hành trình. Đặc biệt, hàng ghế thứ hai nay còn được bổ sung thêm sạc không dây cho hàng ghế sau, màn hình MBUX Rear Tablet và tựa đầu sang trọng, hành khách ở hàng ghế thứ hai được tận hưởng sự thoải mái tương đương hạng thương gia. Bên cạnh đó, gói Night Package mang đến diện mạo thể thao và mạnh mẽ cho GLS 450 4MATIC. Bộ mâm 21-inch AMG 5 chấu kép phối màu tương phản.

Nội thất tiếp tục được nâng cấp với hệ thống giải trí MBUX Rear Seat Entertainment, gồm: hai màn hình 11.6-inch độ phân giải cao và tai nghe không dây, biến mỗi hành trình thành một trải nghiệm cá nhân hóa cho hành khách phía sau.

Không thể bỏ qua gói Off-road Engineering Package, điểm nhấn khẳng định sự đa dụng và mạnh mẽ của GLS 450. Với gói trang bị này, chiếc SUV hạng sang không chỉ là biểu tượng của tiện nghi đô thị mà còn sẵn sàng chinh phục những cung đường phức tạp, đáp ứng nhu cầu khám phá và trải nghiệm của khách hàng Việt Nam hiện đại.

Trải qua ba thập kỷ, hành trình ấy đã biến Mercedes-Benz không chỉ trở thành thương hiệu xe sang đầu tiên lắp ráp trong nước, mà còn là biểu tượng phong cách sống đẳng cấp của khách hàng. Chỉ một năm sau khi thành lập, mẫu xe E230 (W210) chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô nội địa.

Trong suốt 30 năm, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã lắp ráp hơn 50.000 xe, liên tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe sang với các dòng C-Class, E-Class, S-Class và đặc biệt là GLC – mẫu SUV hạng sang bán chạy nhất tại Việt Nam.

Đến nay, Mercedes-Benz đang lắp ráp các dòng xe C-Class, E-Class, GLC và C 43 AMG tại thị trường trong nước, đồng thời sở hữu dải sản phẩm nhập khẩu đa dạng như S-Class, GLS, các dòng xe Maybach và các dòng xe AMG.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I6, dung tích 3.0L (M256M) tích hợp hệ thống khởi động & phát điện thông minh ISG2 thế hệ mới, cho công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, hỗ trợ tăng tốc mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ngoài những cải tiến kỹ thuật, phiên bản giới hạn GLS 450 4MATIC “Edition 30” còn mang giá trị biểu tượng đặc biệt. Đây không chỉ là một chiếc xe, mà còn là kỷ vật đánh dấu hành trình 30 năm Mercedes-Benz đồng hành cùng khách hàng, khẳng định cam kết lâu dài của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Từ những chiếc E-Class đầu tiên lăn bánh năm 1996 đến mẫu GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” ngày hôm nay, hành trình ấy không chỉ là lịch sử của Mercedes-Benz mà còn là ký ức gắn liền với sự phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam. Sự ra mắt của phiên bản giới hạn này không chỉ là một cột mốc đáng nhớ của Mercedes-Benz Việt Nam, mà còn là minh chứng cho hành trình 30 năm đầy cảm xúc. Hiện xe có mức giá bán lên đến 5,999 tỷ đồng.