Kia Tasman đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Kia Tasman bất ngờ xuất hiện trên phố núi Gia Lai dù chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, nhanh chóng tạo nên sự chú ý lớn và khiến cộng đồng mê xe bàn tán sôi nổi. Mới đây, một chiếc Kia Tasman 2025 đã bị bắt gặp khi xuất hiện trên đường phố Việt Nam.

Đây cũng có thể xem là chiếc xe bán tải đầu tiên của Kia xuất hiện và mẫu xe này mang biển kiểm soát của Campuchia. Vì vậy có thể phán đoán đây là xe của người nước ngoài hoặc làm việc tại Campuchia và mang về nước sử dụng tạm thời.

Kia Tasman sẽ được mở bán tại thị trường Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025.

Dựa theo các hình ảnh có thể phán đoán đây là phiên bản X-Pro, bản cao cấp nhất của Kia Tasman với ngoại hình hầm hố với bộ mâm hợp kim thiết kế riêng, cản trước góc cạnh, các chi tiết bảo vệ gầm xe chắc chắn và hàng loạt trang bị nhằm tối ưu hóa khả năng off-road.

Về mặt kỹ thuật, Kia Tasman 2025 đánh dấu bước chuyển mình của Kia khi được phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm rời (body-on-frame) truyền thống, tương tự như các đối thủ sừng sỏ như Ford Ranger hay Toyota Hilux. Cấu trúc này đảm bảo khả năng chịu tải nặng và vận hành bền bỉ trên các địa hình phức tạp.

Xe sở hữu kích thước chiều dài x rộng lần lượt là 5.410 x 1.930 mm và trục cơ sở đạt 3.270mm. Riêng phiên bản X-Pro có chiều cao lên tới 1.920mm cùng khoảng sáng gầm xe ấn tượng 252mm, tạo lợi thế lớn khi vượt chướng ngại vật.

Không chỉ tập trung vào ngoại thất, tính thực dụng cũng được hãng xe Hàn Quốc đề cao. Thùng xe phía sau có thể tích lên đến 1.173 lít, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng. Kia cũng tinh tế tích hợp sàn thùng dạng trượt để hỗ trợ việc xếp dỡ đồ đạc, đi kèm hệ thống đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều công suất 240V hoặc 220V rất tiện lợi cho các chuyến dã ngoại. Xe có khả năng tải trọng hơn 1 tấn và sức kéo tối đa lên tới 3,5 tấn, những thông số hoàn toàn ngang ngửa với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung hiện nay.

Kia Tasman được trang bị nhiều tùy chọn động cơ tùy theo từng thị trường, gồm động cơ xăng, dung tích 2.5L cho công suất 281 mã lực và 421 Nm kết hợp hộp số 8 cấp, hoặc động cơ dầu, dung tích 2.2L, cho công suất 210 mã lực và 441 Nm. Mẫu bán tải này còn sở hữu cửa hút gió đặt cao trong cản trước cùng các giải pháp chống thấm khoang nội thất, giúp xe có khả năng lội nước sâu tới 800 mm ở tốc độ thấp.

Hệ thống hỗ trợ vận hành cũng rất đa dạng với ba chế độ lái cơ bản: Eco, Smart và Sport. Khi gặp địa hình phức tạp, người lái có thể chuyển sang các chế độ chuyên biệt như Sand (Cát), Mud (Bùn) và Snow (Tuyết). Phiên bản X-Pro xuất hiện tại Việt Nam còn được trang bị thêm chế độ Rock, tối ưu khả năng vượt địa hình đá gập ghềnh.

Theo kế hoạch toàn cầu, Kia Tasman sẽ được mở bán tại thị trường Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025, trước khi tiếp tục mở rộng sang các thị trường trọng điểm của dòng bán tải như Úc, châu Phi, Trung Đông và một số quốc gia Đông Nam Á.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Kia Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về việc phân phối Tasman trong nước. Sự xuất hiện của mẫu xe này tại Việt Nam theo một hình thức khác lại càng khiến người dùng háo hức, kỳ vọng vào một lựa chọn mới mẻ trong phân khúc bán tải, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay “vua phân khúc” Ford Ranger.