Kia K5 thế hệ mới có thêm tùy chọn động cơ hybrid

Kia K5 phiên bản nâng cấp mới dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2027 và được duy trì đến năm 2030 trong bối cảnh thị trường xe hybrid tăng trưởng mạnh. Mẫu sedan cỡ trung Kia K5 dự kiến sẽ trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tiếp theo vào nửa đầu năm 2027.

Đáng chú ý, thay vì thay thế bằng một thế hệ hoàn toàn mới theo chu kỳ truyền thống, hãng xe Hàn Quốc lựa chọn phương án duy trì và tối ưu hóa nền tảng hiện tại của K5 cho đến ít nhất là năm 2030. Theo các hình ảnh rò rỉ từ Korean Car Blog, đây sẽ là bản nâng cấp lớn thứ hai của thế hệ DL3 hiện tại.

Thay vì đầu tư vào một khung gầm mới, Kia tập trung cải thiện diện mạo và tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất để giữ sức hút cho dòng sedan này. Mục tiêu sản lượng được đặt ra là hơn 80.000 xe mỗi năm, cho thấy hãng vẫn đặt niềm tin vào phân khúc sedan dù thị trường đang bị SUV và xe điện chi phối.

Tại quê nhà Hàn Quốc, Kia K5 vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định với hơn 3.000 xe xuất xưởng mỗi tháng. Nền tảng khách hàng trung thành này cho phép Kia thực hiện cách tiếp cận thực dụng: tận dụng cấu trúc cơ khí sẵn có để tiết kiệm chi phí, đồng thời đổ nguồn lực vào việc nâng cấp hệ thống phần mềm và thiết kế hiện đại.

Điểm mấu chốt trong lần nâng cấp tới của Kia K5 là sự đa dạng về hệ truyền động. Xe sẽ được trang bị đầy đủ các tùy chọn từ động cơ đốt trong truyền thống đến hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Chiến lược này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, nơi doanh số xe thuần điện đang có dấu hiệu chững lại trong khi xe hybrid lại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Sự điều chỉnh này cho thấy bước đi linh hoạt của Tập đoàn Hyundai Motor khi tái cân bằng danh mục sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện, các giải pháp trung hòa như hybrid được ưu tiên để phục vụ nhóm người dùng tại những khu vực có hạ tầng sạc còn hạn chế hoặc đang trong giai đoạn chuyển tiếp về tiêu chuẩn khí thải.

Bên cạnh phần cứng, Kia K5 mới được kỳ vọng sẽ tích hợp hệ điều hành Pleos OS thế hệ mới. Hệ thống này hứa hẹn mang lại sự thay đổi toàn diện về giao diện giải trí, tăng cường khả năng kết nối thông minh và cho phép cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Những cải tiến về công nghệ số được xem là yếu tố quan trọng để mẫu sedan này duy trì tính cạnh tranh trước các đối thủ mới nổi trên thị trường.

Tại thị trường Việt Nam, Kia K5 hiện đang được Thaco Auto phân phối với 3 phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.0L và 2.5L. Với mức giá dao động từ 769 đến 935 triệu đồng, K5 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng D. Việc hãng mẹ kéo dài vòng đời sản phẩm toàn cầu đến năm 2030 sẽ đảm bảo nguồn cung linh kiện và giá trị sử dụng lâu dài cho các chủ xe tại Việt Nam trong những năm tới.