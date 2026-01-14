Bán tải Kia Tasman bất ngờ lộ diện

Những ngày đầu năm, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu nóng lên khi loạt hình ảnh từ một sự kiện nội bộ của THACO Auto lan truyền trên mạng xã hội, hé lộ sự xuất hiện của Kia Tasman – mẫu bán tải hoàn toàn mới của hãng xe Hàn Quốc.

Kia Tasman xuất hiện trong một sự kiện gần đây của THACO Auto. Ảnh: MXH

Trước đó, Kia Tasman từng bị bắt gặp lăn bánh tại Pleiku (Gia Lai) với biển số Campuchia, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng phân phối chính hãng. Những hình ảnh mới nhất tại sự kiện của công ty này đã củng cố thêm nghi vấn này, khi chiếc xe xuất hiện một cách công khai trong không gian trưng bày dành cho các mẫu xe quan trọng sắp ra mắt.

Kia Tasman xuất hiện ở Pleiku. Ảnh: Ngô Đăng Hiếu

Đáng chú ý, cả hai lần xuất hiện tại Pleiku lẫn sự kiện vừa qua, Kia Tasman đều thuộc phiên bản X-Pro – biến thể cao cấp nhất, hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên đi địa hình khó.

So với các bản tiêu chuẩn, Tasman X-Pro có diện mạo hầm hố hơn với mâm hợp kim sơn đen, cản trước góc cạnh, các chi tiết bảo vệ gầm và trang bị chuyên dụng cho off-road, qua đó được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của những mẫu bán tải hiệu năng cao như Ford Ranger Raptor.

Kia Tasman X-Pro sẽ là đối thủ đáng gờm của Ford Ranger Raptor. Ảnh: MXH

Kia Tasman được phát triển trên khung gầm rời truyền thống, ưu tiên độ bền và khả năng tải chở. Ở cấu hình cabin đôi, xe dài 5.410 mm, rộng 1.930 mm, cao 1.870 mm, trục cơ sở đạt 3.270 mm. Riêng bản X-Pro được nâng chiều cao lên 1.920 mm, khoảng sáng gầm đạt 252 mm. Thùng xe phía sau có dung tích khoảng 1.173 lít, tích hợp sàn trượt, đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều, phục vụ tốt cả nhu cầu chở hàng lẫn dã ngoại. Xe có tải trọng trên 1 tấn và khả năng kéo tối đa 3,5 tấn.

Tùy từng thị trường, Kia Tasman có hai tùy chọn động cơ chính. Thứ nhất là động cơ xăng 2.5L cho công suất 281 mã lực, mô-men xoắn 421 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp, hướng đến khách hàng ưu tiên hiệu năng và khả năng tăng tốc mượt mà. Thứ hai là động cơ diesel 2.2L tăng áp, công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 441 Nm, có tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc số tự động. Trong đó, bản số sàn tiêu thụ khoảng 7,5 lít/100 km, phù hợp với nhóm người dùng đề cao tính kinh tế và khả năng vận hành bền bỉ trên quãng đường dài.

Kia Tasman tại thị trường nước ngoài. Ảnh: Drive

Khả năng đi địa hình là điểm nhấn lớn của Tasman. Mẫu bán tải này có thể lội nước sâu tới 800 mm nhờ cửa hút gió đặt cao và các giải pháp chống thấm cho khoang nội thất. Bản X-Pro được trang bị hệ dẫn động hai cầu tiêu chuẩn, cùng ba chế độ lái Eco, Smart, Sport và các chế độ địa hình chuyên biệt như Sand, Mud, Snow. Riêng chế độ Rock chỉ có trên X-Pro, hỗ trợ xe vượt qua địa hình đá phức tạp.

Với những yếu tố này, Kia Tasman được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố mới, sẵn sàng khuấy động và chia lại thị phần phân khúc bán tải tại Việt Nam trong thời gian tới.