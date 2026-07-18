Khả năng cách âm và vận hành của Kia Seltos ra sao khi đi trên cao tốc?

Trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam, Kia Seltos là một trong những mẫu xe được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại, trang bị phong phú và mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, với những gia đình thường xuyên di chuyển trên cao tốc hoặc thực hiện các chuyến đi đường dài, khả năng cách âm và vận hành mới là những yếu tố quyết định trải nghiệm sử dụng thực tế.

Cách âm ở mức khá trong phân khúc

Kia Seltos hiện sử dụng các tùy chọn động cơ xăng với công suất đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày.

Kia Seltos được hãng chú trọng cải thiện khả năng cách âm so với nhiều mẫu xe đô thị cùng tầm giá. Khi vận hành trong phố ở tốc độ dưới 60 km/h, khoang cabin duy trì sự yên tĩnh tương đối, tiếng động cơ và tiếng lốp ít lọt vào bên trong.

Trên cao tốc, khi xe duy trì tốc độ từ 80 - 120 km/h, tiếng gió bắt đầu xuất hiện quanh khu vực gương chiếu hậu và cột A. Tuy nhiên, mức độ ồn vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với một mẫu SUV hạng B. Người ngồi hàng ghế trước vẫn có thể trò chuyện bình thường hoặc nghe nhạc mà không cần tăng âm lượng quá lớn.

Tiếng vọng từ mặt đường phụ thuộc khá nhiều vào loại lốp và chất lượng mặt đường. Trên những tuyến cao tốc mới có mặt đường nhựa mịn, cabin của Seltos cho cảm giác khá dễ chịu. Trong khi đó, trên các đoạn bê tông nhám hoặc mặt đường xuống cấp, tiếng lốp sẽ hiện diện rõ hơn. Theo đánh giá của nhiều chủ xe, nếu thường xuyên đi đường trường, việc bổ sung vật liệu cách âm cho hốc bánh xe và sàn xe có thể giúp cải thiện đáng kể độ yên tĩnh của cabin.

Động cơ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài

Kia Seltos được hãng chú trọng cải thiện khả năng cách âm so với nhiều mẫu xe đô thị cùng tầm giá.

Tại Việt Nam, Kia Seltos hiện sử dụng các tùy chọn động cơ xăng với công suất đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như những chuyến đi xa. Khi vận hành trên cao tốc, xe duy trì tốc độ hành trình 100 - 120 km/h tương đối nhẹ nhàng.

Động cơ phản hồi tốt khi cần vượt xe phía trước, đặc biệt ở chế độ lái Sport. Người lái không mất quá nhiều thời gian để tăng tốc từ 80 km/h lên 120 km/h trong các tình huống vượt xe an toàn. Hộp số hoạt động mượt mà trong điều kiện chạy đều ga. Ở tốc độ hành trình, vòng tua máy được duy trì ở mức hợp lý, giúp giảm tiếng ồn từ động cơ đồng thời tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cảm giác lái ổn định trên cao tốc

Một trong những điểm cộng của Kia Seltos là hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Khi chạy cao tốc, xe cho cảm giác đầm chắc hơn so với nhiều mẫu crossover đô thị cỡ nhỏ. Thân xe ít bị chòng chành khi chuyển làn hoặc đánh lái tránh chướng ngại vật ở tốc độ cao.

Vô-lăng trợ lực điện được thiết lập tương đối nhẹ khi đi phố nhưng sẽ trở nên đầm hơn khi tốc độ tăng lên. Điều này giúp người lái tự tin hơn trong những hành trình dài. Khoảng sáng gầm cao cũng là lợi thế khi xe phải di chuyển qua các đoạn đường xấu hoặc khu vực đang thi công trên hành trình liên tỉnh.

Trang bị hỗ trợ lái tăng sự an tâm

Kia Seltos được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình.

Trên các phiên bản cao cấp, Kia Seltos được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường hay hỗ trợ tránh va chạm. Những công nghệ này phát huy hiệu quả rõ rệt khi di chuyển trên cao tốc, giúp giảm áp lực cho người lái trong những chuyến đi dài và nâng cao mức độ an toàn cho cả gia đình.

Có phù hợp với người thường xuyên đi cao tốc?

Xét trong phân khúc SUV hạng B, Kia Seltos mang đến khả năng cách âm và vận hành ở mức khá tốt. Mẫu xe này không đạt độ yên tĩnh như các dòng SUV hạng C hoặc D có giá cao hơn, nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của đa số gia đình Việt.

Khả năng tăng tốc ổn định, cảm giác lái chắc chắn cùng danh sách trang bị an toàn phong phú giúp Seltos trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng thường xuyên di chuyển trên cao tốc hoặc thực hiện các chuyến du lịch cuối tuần.

Với những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có thể phục vụ tốt cả nhu cầu đi phố lẫn đường trường, Kia Seltos vẫn là một trong những cái tên nổi bật trong phân khúc hiện nay.