Giá tham khảo Kia Seltos cũ đủ phiên bản Deluxe, Luxury và Premium

Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, Kia Seltos 2020 vẫn nằm trong nhóm SUV cỡ B được nhiều người tìm mua trên thị trường xe cũ. Khảo sát các tin rao bán trong tháng 7/2026 cho thấy giá xe đang từ 466 triệu đồng trở lên, thay đổi tùy phiên bản, số Km đã sử dụng và tình trạng thực tế.

Một số tin ra bán xe.

Kia Seltos 2020 sở hữu thiết kế SUV đô thị với khoảng sáng gầm 190mm, động cơ xăng 1.4L tăng áp kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp trên các phiên bản Premium và Luxury. Mẫu xe được đánh giá cao nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi và khả năng giữ giá khá tốt sau nhiều năm sử dụng.

Mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát thuộc về chiếc Kia Seltos Luxury 1.4 AT sản xuất năm 2020 được rao bán với giá 466 triệu đồng tại Đắk Nông. Xe lắp ráp trong nước, màu vàng chanh, sử dụng động cơ xăng 1.4L, hộp số tự động, đã đi 106.000Km. Người bán cho biết xe giữ sơn zin, bên ngoài dán decal màu vàng chanh.

Một chiếc Kia Seltos Luxury 1.4 AT 2020 khác được chào bán với giá 470 triệu đồng tại Hà Nội. Xe màu trắng, động cơ xăng 1.4L, hộp số tự động, Odo 68.000Km. Tin rao cho biết xe sử dụng trong gia đình, cam kết không đâm va, không ngập nước, hỗ trợ sang tên và tặng phiếu bảo dưỡng.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Ở mức 475 triệu đồng, người mua có thêm nhiều lựa chọn. Một chiếc Kia Seltos Premium 1.4 AT 2020 màu đỏ tại Hà Nội đã đi 65.000Km. Chủ xe cho biết mua mới từ đầu, bảo dưỡng đầy đủ tại hãng, nội ngoại thất còn khá mới, sơn xe đẹp và động cơ vận hành ổn định.

Cũng với giá 475 triệu đồng, một chiếc Kia Seltos Luxury 1.4 AT 2020 màu cam tại Hà Nội có Odo 62.000Km. Tin rao cho biết xe sử dụng cá nhân, lăn bánh hơn 62.000Km, lốp theo xe còn đẹp. Xe được nâng cấp màn hình Android, camera 360 độ cùng một số phụ kiện phục vụ nhu cầu sử dụng.

Một lựa chọn khác là Kia Seltos Deluxe 1.4 AT 2020 màu đỏ tại Gia Lai, giá 475 triệu đồng. Xe đã đi 50.000Km, sử dụng động cơ xăng 1.4L, hộp số tự động. Người bán cam kết xe không tai nạn, không thủy kích, không đại tu động cơ hoặc hộp số, giấy tờ đầy đủ và hỗ trợ các thủ tục mua bán.

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy với ngân sách dưới 500 triệu đồng, người mua có thể tiếp cận nhiều chiếc Kia Seltos 2020 thuộc các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium có Odo khoảng 50.000 - 70.000Km. Những xe có số Km sử dụng cao hơn vẫn có giá bán hấp dẫn nếu lịch sử bảo dưỡng rõ ràng và tình trạng vận hành tốt.