Các lỗi thường gặp trên Kia Seltos và cách xử lý

Xe có nhiều trang bị và mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, giống như nhiều dòng xe phổ thông khác, trong quá trình sử dụng, một số chủ xe Seltos đã ghi nhận những lỗi phát sinh liên quan đến điện, vận hành hay tiện nghi. Phần lớn các lỗi này không quá nghiêm trọng và có thể khắc phục dễ dàng nếu được phát hiện sớm.

All New KIA Seltos sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và hiện đại.

Lỗi màn hình giải trí bị treo hoặc mất kết nối.

KIA Seltos sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thoải mái gần như nhất phân khúc SUV-B tại Việt Nam.

Một trong những phản ánh phổ biến của người dùng Kia Seltos là màn hình giải trí đôi khi bị đơ, khởi động chậm hoặc mất kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Nguyên nhân thường đến từ lỗi phần mềm hoặc xung đột giữa điện thoại và hệ thống giải trí trên xe.

Trong nhiều trường hợp, việc khởi động lại màn hình hoặc cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất tại đại lý sẽ giúp khắc phục tình trạng này. Người dùng cũng nên sử dụng cáp kết nối chính hãng và thường xuyên cập nhật hệ điều hành điện thoại để hạn chế lỗi phát sinh.

Tiếng ồn từ hệ thống treo và hệ thống điều hoà chưa được như mong đợi.

KIA Seltos được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G mới, cho công suất công suất 113 mã lực.

Một số chủ xe ghi nhận xuất hiện tiếng lộc cộc hoặc tiếng kêu nhỏ từ gầm xe khi đi qua mặt đường gồ ghề. Nguyên nhân có thể đến từ cao su cân bằng, rô-tuyn hoặc các chi tiết liên kết của hệ thống treo bị mòn sau thời gian sử dụng.

Với xe thường xuyên di chuyển trên đường xấu, hiện tượng này có thể xuất hiện sớm hơn. Khi phát hiện tiếng ồn bất thường, chủ xe nên đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra nhằm tránh ảnh hưởng đến độ ổn định khi vận hành.

Một số người dùng phản ánh điều hòa trên Kia Seltos hoạt động chưa thực sự hiệu quả trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Nguyên nhân có thể xuất phát từ lọc gió điều hòa bẩn, thiếu môi chất lạnh hoặc dàn nóng bám nhiều bụi bẩn. Việc vệ sinh định kỳ hệ thống điều hòa và thay lọc gió đúng thời hạn sẽ giúp cải thiện khả năng làm mát. Đối với những trường hợp điều hòa yếu bất thường, cần kiểm tra áp suất gas và các cảm biến liên quan.

Hiện tượng rung nhẹ ở tốc độ thấp

Thân xe có các đường gân dập nổi, sắc nét với điểm nhấn là đường viền crom.

Trên một số phiên bản sử dụng hộp số ly hợp kép (DCT), người dùng có thể cảm nhận hiện tượng rung nhẹ hoặc giật cục khi xe di chuyển chậm trong điều kiện ùn tắc. Đây là đặc tính vận hành thường thấy của hộp số ly hợp kép khô. Để hạn chế hiện tượng này, người lái nên tránh giữ xe ở trạng thái bò chậm liên tục trong thời gian dài và sử dụng chân ga mượt mà hơn. Nếu hiện tượng rung lắc trở nên nghiêm trọng hoặc xuất hiện liên tục, chủ xe nên kiểm tra bộ ly hợp và phần mềm điều khiển hộp số tại đại lý.

Phần lớn các lỗi thường gặp trên Kia Seltos đều liên quan đến hao mòn tự nhiên hoặc phần mềm và không ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền của xe nếu được xử lý kịp thời. Việc tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ, sử dụng phụ tùng chính hãng và kiểm tra xe ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường sẽ giúp người dùng duy trì khả năng vận hành ổn định cũng như đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài của mẫu SUV này.

Với thiết kế hiện đại, trang bị phong phú và chi phí vận hành hợp lý, Kia Seltos vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.