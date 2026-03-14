Sắp hết tháng Giêng, giá Innova Cross đời 2024 - 2025 hiện ra sao?

Sự xuất hiện của Toyota Innova Cross đã tạo ra một bước thay đổi lớn trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Sau hơn một năm có mặt trên thị trường, mẫu xe này vẫn giữ sức hút nhất định nhờ thiết kế lai SUV và không gian rộng rãi dành cho gia đình. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2026 và sắp hết tháng Giêng âm lịch, nhiều người bắt đầu quan tâm giá xe Innova Cross đời 2024 và 2025 trên thị trường xe cũ hiện ra sao.

Khảo sát một số tin rao xe tại TP.HCM cho thấy, nhiều chiếc Innova Cross đời 2024 hiện được rao bán quanh mốc hơn 800 triệu đồng. Chẳng hạn, một chiếc Innova Cross 2.0 CVT sản xuất 2024, màu đồng, đã chạy 11.000 km đang được rao giá khoảng 801 triệu đồng. Xe được giới thiệu là bản máy xăng 2.0L, hộp số tự động, 8 chỗ ngồi, có các trang bị như dán kính, trải sàn, camera lùi, ghế da và màn hình Android.

Một chiếc khác cũng thuộc đời 2024 nhưng màu trắng, đã chạy khoảng 19.000 km, hiện được rao bán với giá 809 triệu đồng tại TP.HCM. Theo thông tin người bán đăng tải, xe mang biển số TP.HCM, hộp số tự động, thuộc sở hữu cá nhân và vẫn giữ ngoại hình khá mới. Mức giá này chỉ thấp hơn một phần so với chi phí lăn bánh của xe mới.

Không chỉ đời 2024, một số xe đời 2025 cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường xe đã qua sử dụng. Ví dụ, một chiếc Innova Cross 2.0V CVT sản xuất 2025, màu trắng, odo khoảng 28.000 km đang được rao giá khoảng 830 triệu đồng. Người bán cho biết xe được bảo hành chính hãng Toyota và đã được kiểm tra nhiều hạng mục trước khi rao bán.

Một chiếc khác cùng đời 2025 nhưng chạy ít hơn, chỉ khoảng 3.039 km, hiện được chào bán với giá 839 triệu đồng. Theo phần mô tả, xe gần như mới, nội thất rộng rãi và vận hành êm ái, phù hợp cho gia đình 7 người hoặc nhu cầu đi lại hàng ngày.

Ở phân khúc cao hơn, phiên bản hybrid vẫn giữ mức giá khá cao trên thị trường xe cũ. Một chiếc Innova Cross HEV 2.0 CVT đời 2024, màu bạc, đã chạy khoảng 20.000 km hiện được rao bán tới 930 triệu đồng. So với giá niêm yết của bản hybrid mới, mức giảm này không quá lớn dù xe đã qua sử dụng.

Nhìn chung, Innova Cross đời 2024 hiện phổ biến trong khoảng 800–810 triệu đồng, trong khi xe đời 2025 thường dao động khoảng 830–840 triệu đồng tùy số km và tình trạng xe. Riêng bản hybrid có thể lên tới khoảng 930 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Có thể thấy, mức khấu hao của Innova Cross sau một thời gian sử dụng chưa quá lớn. Những xe chạy ít km hoặc còn bảo hành chính hãng thường giữ giá cao hơn. Với tình hình hiện tại, Innova Cross đời 2024 - 2025 vẫn được xem là một trong những mẫu MPV giữ giá khá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng.