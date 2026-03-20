Hyundai Tucson 2026 ra mắt, nâng cấp nhẹ

Hyundai Tucson 2026 vừa trình làng chưa phải là bản "lột xác" hoàn toàn mà truyền thông gần đây đưa tin nhưng cũng đủ để tạo ra sức hấp dẫn mới cho khách hàng. Phiên bản 2026 mang đến cải tiến cho ba phiên bản gồm Element, Black Line và N-Line Edition, trong khi các phiên bản N Line S và Ultimate vẫn được duy trì. Giá khởi điểm cho Tucson Element là 30.935 bảng Anh, trong khi Black Line và N-Line Edition lần lượt từ 33.435 bảng Anh và 36.185 bảng Anh.

Phiên bản Tucson Element 2026 được trang bị la-zăng hợp kim 17 inch, cảm biến lùi trước và sau, camera lùi, hệ thống E-Call, cùng chìa khóa thông minh với nút khởi động từ xa. Nội thất bọc vải đi kèm hệ thống điều hòa hai vùng, đế sạc không dây cho smartphone, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng thanh nóc màu đen, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, phiên bản Black Line được nâng cấp cả về ngoại hình lẫn trải nghiệm nội thất. Xe sở hữu viền cửa sổ màu đen, đèn ban ngày ẩn, đèn hậu LED, cửa sổ phía sau tối màu, logo hãng màu xám satin trên lưới tản nhiệt, ốp gương màu đen và la-zăng 19 inch. Nội thất kết hợp giữa da và vải, bảng bậc cửa bằng kim loại, vô lăng và ghế trước có sưởi, cùng màn hình lái kỹ thuật số TFT 12,3 inch, mang đến trải nghiệm sang trọng và tiện nghi hơn.

Phiên bản N-Line Edition hướng đến khách hàng tìm kiếm sự cao cấp và tiện nghi tối đa. Xe được trang bị cửa sau điều khiển điện thông minh, màn hình hiển thị trên kính lái, ghế sau có sưởi, hệ thống điều hòa ba vùng, dàn âm thanh Krell Premium, cùng ghế sau gập từ xa. Cụm đèn Matrix LED, hỗ trợ lái trên cao tốc, vòm bánh cùng màu thân xe và nhiều công nghệ hiện đại khác giúp Tucson N-Line Edition vẫn giữ vị thế cạnh tranh trong phân khúc SUV cao cấp.

Về động cơ, phiên bản Element sở hữu động cơ 150 mã lực (148 hp/110 kW) đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc DCT 7 cấp, với tùy chọn hybrid 239 mã lực (236 hp/176 kW) hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản Black Line và N-Line Edition sử dụng cùng cấu hình động cơ. Các phiên bản N Line S và Ultimate cũng áp dụng tương tự, với giá khởi điểm từ 38.685 bảng Anh cho động cơ tiêu chuẩn, và lên tới 42.225 bảng Anh cho bản hybrid.