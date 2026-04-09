Hyundai Santa Fe Hybrid 2026 có gì mà giá ngang xe sang?

Hyundai gần đây đã chính thức giới thiệu mẫu Santa Fe Hybrid phiên bản nâng cấp tại thị trường Đông Nam Á. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này được bán với mức giá dao động trong khoảng từ 1.599.000 đến 1.799.000 Baht (tương đương từ 1,27 - 1,43 tỷ đồng).

So với thế hệ trước, Santa Fe Hybrid 2026 có sự thay đổi đáng kể về kích thước, với chiều dài x rộng x cao tương ứng 4.830 x 1.900 x 1.780 mm, cùng trục cơ sở đạt 2.815 mm. Sự gia tăng này đã cải thiện không gian bên trong cabin.

Tại Thái Lan, mẫu xe này được phân phối với ba phiên bản: Exclusive, Prestige và Inspiration AWD. Phiên bản cao cấp nhất, Inspiration AWD, được trang bị bộ mâm 20 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cùng tùy chọn màu ngoại thất xanh Stormy Sea và nội thất tông nâu Pecan Brown.

Bên trong cabin, Santa Fe 2026 nổi bật với cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các trang bị cao cấp bao gồm hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, ghế bọc da tích hợp sưởi và làm mát, cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc không dây và nhiều cổng kết nối USB-C cho cả ba hàng ghế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử của hành khách.

Về sức mạnh động cơ, Santa Fe Hybrid 2026 được trang bị hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ vận hành Eco, Sport và My Drive để phù hợp với điều kiện di chuyển.

Đối với trang bị an toàn, Hyundai đã mang đến cho Santa Fe 2026 gói công nghệ hỗ trợ lái chủ động, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Các phiên bản cao cấp còn được bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống camera 360 độ giúp người lái dễ dàng nhận diện vật cản và duy trì làn đường.

Đặc biệt, một điều thú vị là toàn bộ xe Santa Fe Hybrid 2026 mà Hyundai cung cấp cho thị trường Thái Lan sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam.