Loạt xe máy mới đổ bộ thị trường Đông Nam Á chờ ngày về Việt Nam

Thị trường xe máy Đông Nam Á thời gian gần đây liên tục xuất hiện nhiều mẫu xe mới ở cả phân khúc xe số phổ thông lẫn xe tay ga. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng đang dịch chuyển theo hướng ưu tiên thiết kế hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và nhiều tiện ích công nghệ, không ít mẫu xe ra mắt tại Thái Lan, Malaysia hay Philippines được người dùng Việt Nam quan tâm.

Nhiều mẫu xe trong số này được kỳ vọng có thể sớm xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân hoặc thậm chí được phân phối chính hãng trong thời gian tới.

Yamaha Finn 2026 ra mắt tại Thái Lan

Ngày 14/5, Yamaha chính thức giới thiệu New Yamaha Finn 2026 tại Thái Lan với nhiều thay đổi về thiết kế và tiện ích sử dụng.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở phần đầu xe với cụm đèn pha thiết kế lại theo dạng phân tầng. Hệ thống đèn LED mới giúp cải thiện khả năng chiếu sáng, đồng thời Yamaha bổ sung thêm dải đèn định vị Blue Light màu xanh.

Yamaha chính thức giới thiệu New Yamaha Finn 2026 tại Thái Lan.

Phía sau xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu hiện đại hơn, dù vẫn sử dụng bóng halogen truyền thống.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Yamaha Finn 2026 là bảng đồng hồ Full Digital hoàn toàn mới, hiển thị tốc độ, cấp số, mức nhiên liệu, điện áp ắc quy và hành trình di chuyển. Xe đồng thời xuất hiện phiên bản Smart Key cho phép khởi động và mở khóa mà không cần chìa cơ.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ 115cc phun xăng điện tử đi cùng hộp số tròn 4 cấp. Theo Yamaha, hệ thống ECU đã được tinh chỉnh nhằm tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Thái Lan, Yamaha Finn 2026 có 3 phiên bản gồm Smart Key, Standard mâm đúc và Standard căm nan hoa, giá bán dao động 46.300-50.300 baht (khoảng 37-40 triệu đồng).

Loạt xe tay ga Peugeot 2026 ra mắt tại Malaysia

Đầu tháng 5, Peugeot giới thiệu loạt xe tay ga đời 2026 tại Malaysia gồm XP400, Django 150 và Speedfight 4+.

Trong đó, XP400 là mẫu xe cao cấp nhất, mang phong cách scooter lai adventure với phuộc trước hành trình ngược 41 mm cùng bánh căm kích thước 17 inch phía trước và 15 inch phía sau. Xe được trang bị phanh ABS 2 kênh, màn hình TFT-LCD kết hợp đồng hồ analog và hỗ trợ kết nối Bluetooth I-Connect tích hợp dẫn đường.

3 xe tay ga Peugeot 2026 ra mắt tại Malaysia

XP400 sử dụng động cơ PowerMotion 400cc làm mát bằng dung dịch, cho công suất 36,7 mã lực và mô-men xoắn 38,1 Nm. Tại Malaysia, mẫu xe có giá khoảng 43.990 RM, tương đương hơn 270 triệu đồng quy đổi.

Trong khi đó, Speedfight 4+ hướng tới nhóm khách hàng đô thị với kích thước nhỏ gọn hơn. Xe sử dụng mâm 13 inch, trọng lượng 125 kg và vẫn được trang bị phanh ABS 2 kênh.

Mẫu xe dùng động cơ SmartMotion 150cc làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 12,5 mã lực. Giá bán tại Malaysia ở mức 9.990 RM, tương đương khoảng 61 triệu đồng.

Django 150 tiếp tục theo đuổi phong cách cổ điển với chiều cao yên 780 mm cùng hai hộc chứa đồ phía trước tích hợp ổ cắm 12V. Ngoài bản Classic, Peugeot còn giới thiệu thêm biến thể Cafe Racer với kiểu dáng thể thao hơn.

Tại Malaysia, Django 150 Classic có giá khoảng 14.990 RM (gần 92 triệu đồng), trong khi bản Cafe Racer khoảng 4.090 USD.

Honda Giorno+ ra mắt tại Philippines

Honda Philippines mới đây đã giới thiệu mẫu xe tay ga Honda Giorno+, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ kết hợp tiện ích hiện đại.

Xe sở hữu kiểu dáng mềm mại với nhiều đường nét bo tròn, gợi nhớ các mẫu scooter châu Âu cổ điển. Honda cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc như Pearl Retro Blue, Pearl Organic Green hay Pearl Jubilee White.

Honda Giorno+ ra mắt tại Philippines.

Honda Giorno+ sử dụng động cơ 125cc eSP+ 4 van làm mát bằng dung dịch, đi cùng hộp số V-Matic. Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt khoảng 47 km/lít.

Mẫu xe được trang bị phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau Unit Swing. Xe có trọng lượng khoảng 118 kg, bình xăng dung tích 5,4 lít.

Về tiện ích, Giorno+ sở hữu bảng đồng hồ LCD, khóa thông minh Honda Smart Key, cổng sạc USB phía trước và cốp chứa đồ hơn 30 lít.

Tại Philippines, Honda Giorno+ có giá bán đề xuất 102.900 PHP, tương đương khoảng 43 triệu đồng.

Honda Vario 125 Street 2026 ra mắt tại Malaysia

Giữa tháng 4, Honda Malaysia ra mắt Honda Vario 125 Street 2026 với nhiều thay đổi về thiết kế so với mẫu xe đang bán tại Việt Nam.

Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ với phong cách mạnh mẽ hơn. Xe sử dụng ghi-đông trần kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số dạng nổi, lấy cảm hứng từ các dòng scooter adventure.

Honda Vario 125 Street 2026 ra mắt tại Malaysia.

Toàn bộ hệ thống đèn đều sử dụng công nghệ LED. Đèn pha mới được Honda cho biết cải thiện khả năng chiếu xa khoảng 10%.

Honda cũng tinh chỉnh khung gầm và một số chi tiết nhằm giảm trọng lượng. Gắp sau nhẹ hơn khoảng 10%, trong khi nắp động cơ và ống dẫn khí giảm khoảng 11% trọng lượng.

Vario 125 Street 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125cc làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 11,5 mã lực và mô-men xoắn 11,74 Nm.

Dù đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEV tại Malaysia, mẫu xe này vẫn chưa được trang bị ABS. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau.

Tại Malaysia, Honda Vario 125 Street 2026 có giá khoảng 7.468 RM, tương đương 42 triệu đồng.

Aveta VS115 V3 ra mắt tại Malaysia

Tại Malaysia, thương hiệu Aveta vừa giới thiệu mẫu xe số phổ thông VS115 V3 nhằm cạnh tranh trong phân khúc xe máy tiết kiệm nhiên liệu.

Xe sử dụng mâm đúc 17 inch, phanh tang trống trước sau cùng hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau.

Aveta VS115 V3 ra mắt tại Malaysia.

Theo thông số công bố, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.900 x 670 x 1.100 mm, chiều dài cơ sở 1.250 mm và trọng lượng chỉ 83 kg.

Aveta VS115 V3 được trang bị động cơ xi-lanh đơn 113cc làm mát bằng không khí, cho công suất 8,7 mã lực và mô-men xoắn 9 Nm. Xe sử dụng hộp số 4 cấp.

Tại Malaysia, mẫu xe có giá khởi điểm từ 3.488 ringgit, tương đương khoảng 23,3 triệu đồng.

Suzuki Smash ABS 115 Plus 2026 ra mắt tại Thái Lan

Trước đó, trong tháng 3/2026, Suzuki Smash ABS 115 Plus 2026 tại Thái Lan gây chú ý trong phân khúc xe số phổ thông nhờ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước.

Mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao với nhiều đường gân 3D ở đầu xe, kết hợp bộ tem mới và một số chi tiết sơn đen.

Suzuki Smash ABS 115 Plus 2026 ra mắt tại Thái Lan

Xe có chiều cao yên 755 mm và trọng lượng nhẹ, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị. Ngoài ABS, Suzuki Smash còn được trang bị đèn pha LED và tay vịn phía sau cỡ lớn.

Mẫu xe sử dụng động cơ 113cc làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9,25 mã lực và mô-men xoắn 9,1 Nm, đi cùng hộp số tròn 4 cấp.

Tại Thái Lan, Suzuki Smash ABS 115 Plus 2026 có giá quy đổi khoảng 34 triệu đồng.