Đại lý Hyundai nhận cọc dòng xe SantaFe Hybrid mới

Phiên bản Hybrid của Hyundai SantaFe được nhiều tư vấn bán hàng chào bán nhận cọc với mức tạm tính hơn 1,3 tỷ đồng, mức giá này tương đương với bản Calligraphy Turbo cao cấp nhất hiện nay cùng mức tiêu hao chỉ hơn 5 lít cho 100km hỗn hợp.

Thế hệ mới của SantaFe tại Việt Nam đã mang đến nhiều thay đổi, song việc loại bỏ động cơ diesel khiến mẫu xe này phần nào mất lợi thế trong cuộc đua doanh số, đặc biệt là vấn đề tiêu hao nhiên liệu. Tuy nhiên sự xuất hiện của phiên bản Hybrid được xem là tín hiệu tích cực hứa hẹn xe sẽ có sức kéo khỏe đồng thời vấn đáp ứng yếu tố tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Việt Nam xác nhận đặt cọc phiên bản Hybrid của SantaFe.

Mới đây, một số đại lý Hyundai đã chào mời nhận cọc phiên bản Hybrid của SantaFe với mức tạm tính ngang với bản Calligraphy Turbo. Theo thông số kỹ thuật từ các thị trường thì phiên bản này chỉ tiêu hao 5,1 lít xăng cho 100km hỗn hợp. Phiên bản này cũng được kỳ vọng lấy lại vị thế trước đây mà Santa Fe từng có.

Theo chia sẻ từ các đại lý, Hyundai SantaFe phiên bản Hybrid đã bắt đầu nhận đặt cọc từ khách hàng, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12/2025. Ngoài ra, tư vấn bán hàng cũng cho biết phiên bản này sẽ định vị ở cấu hình cao cấp, với mức giá tạm tính được cho là hơn 1,3 tỷ đồng.

Mức giá này tương đương với phiên bản Calligraphy Turbo ở thời điểm hiện tại. Việc định vị này cũng đồng nhất với xu hướng chung của thị trường khi các hãng xe thường đặt phiên bản Hybrid vào vị trí cao cấp nhất ví như Honda CR-V, Kia Sorento/ Carnival, Toyota Corolla Cross/Innova Cross,….

SantaFe Hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn cả Kia Sorento Hybrid (5,8L/100km).

Dù cấu hình chi tiết cho thị trường Việt Nam chưa được công bố song cấu hình Hybrid của SantaFe tại Thái Lan cho thấy SantaFe Hybrid được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp Smartstream T-GDI kết hợp với mô-tơ điện tạo ra tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn 264Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên chưa rõ xe sẽ được trang bị hệ truyền động cầu trước hay AWD.

Hyundai SantaFe Hybrid được trang bị bộ pin lithium-ion 1,49 kWh đặt dưới sàn.

Nhờ được trang bị bộ pin lithium-ion 1,49 kWh đặt dưới sàn, SantaFe Hybrid vừa đảm bảo sức mạnh vận hành và duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo số liệu từ các thị trường, mức tiêu hao chỉ khoảng 5,1 lít/100km đường hỗn hợp.

Đáng chú ý là mức tiêu hao nhiên liệu của SantaFe Hybrid thấp hơn cả Kia Sorento Hybrid (5,8L/100km) và phiên bản máy dầu của SantaFe thế hệ trước (6,5L/100km). Với lợi thế này, phiên bản hybrid được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà thế hệ cũ để lại, đồng thời thúc đẩy doanh số và khôi phục vị thế cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ khác trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.