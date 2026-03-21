Hyundai Santa Fe 2027 sẽ được thay đổi toàn diện?

Từ các hình ảnh chạy thử nghiệm trên đường phố gần đây cho thấy Santa Fe 2027 sở hữu cụm đèn pha mảnh hơn, đèn hậu dọc thay vì ngang, cùng lưới tản nhiệt bốn thanh. Thiết kế này vừa củng cố hình ảnh SUV mạnh mẽ, vừa giữ được nét crossover hiện đại vốn được người dùng đánh giá cao.

Cùng với ngoại thất, dự kiến nội thất của Santa Fe 2027 cũng được thay đổi với việc được trang bị hệ thống Pleos Connect, nền tảng thông tin giải trí hoàn toàn mới dựa trên Android Automotive. Màn hình trung tâm lớn cùng vô lăng thiết kế mới với các nút điều khiển kiểu Tesla được ngụy trang tinh tế, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng tích hợp các ứng dụng gốc mà không cần thiết bị Android hay iOS đi kèm.

Hệ thống Pleos Connect còn hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), không chỉ giới hạn ở giao diện thông tin giải trí mà còn mở rộng đến các chức năng điều khiển và tối ưu hóa hiệu suất xe. Khả năng trí tuệ nhân tạo được tích hợp giúp xe thực hiện các tác vụ phức tạp một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Santa Fe 2027 là hệ truyền động EREV (Extended Range Electric Vehicle). Nhãn “MX5a EREV” trên nguyên mẫu xác nhận rằng Hyundai đang mở rộng danh mục xe điện hóa vượt ra ngoài hybrid cắm sạc và EV pin đầy đủ. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng với hai động cơ điện, cho phép chạy hoàn toàn bằng điện trong phần lớn thời gian, trong khi động cơ xăng chỉ hoạt động như máy phát điện để sạc pin khi cần.

Theo các nguồn tin kỹ thuật, Santa Fe EREV có thể sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5 lít kết hợp pin lithium-ion dung lượng vừa phải, không truyền lực trực tiếp đến bánh xe, tạo nên trải nghiệm lái giống xe điện nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt cho những chuyến đi dài mà không lo hết năng lượng. Phạm vi vận hành dự kiến vượt 900 km, đi kèm khả năng sạc cắm tiện lợi cho các chuyến đi ngắn, đồng thời duy trì chi phí vận hành thấp hơn so với xe xăng truyền thống.

Hyundai dự kiến bắt đầu sản xuất Santa Fe EREV vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, đồng thời tận dụng phiên bản facelift để giới thiệu công nghệ mới. Đây được coi là bước đi chiến lược để Hyundai cạnh tranh hiệu quả trong phân khúc SUV hybrid và EV đang phát triển nhanh chóng.