Đối sánh Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8 trong SUV 7 chỗ ngồi

Trong phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) 7 chỗ ngồi, Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8 có những điểm cạnh tranh mạnh mẽ với nhau. Hiện tại, Santa Fe có 5 phiên bản khác nhau, giá niêm yết dao động từ 1,069-1,365 tỷ đồng. CX-8 có 3 phiên bản khác nhau, với giá niêm yết từ 969 triệu đồng đến 1,149 tỷ đồng. Hai mẫu xe này đều đáng để lựa chọn, với những ưu thế riêng.

Về ngoại thất

Hyundai Santa Fe 2026 gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế mới, mang diện mạo mạnh mẽ và khác biệt. Đầu xe nổi bật nhờ dải LED ban ngày hình chữ H, lưới tản nhiệt lớn và cản trước táo bạo tạo cảm giác bề thế. Thân xe vuông vức, gân nổi rõ ràng kết hợp mâm 18–21 inch và khoảng sáng gầm cao giúp tăng vẻ cứng cáp, linh hoạt.

Đuôi xe có cụm đèn hậu LED nối liền toàn chiều rộng, tăng nhận diện và nét hiện đại, cùng nhiều tùy chọn màu sắc đa dạng. Tuy nhiên, thiết kế góc cạnh và lưới tản nhiệt lớn có thể kén người dùng, thậm chí dễ gây cảm giác thô và nhanh lỗi mốt.

Trong khi đó, Mazda CX-8 sở hữu kích thước 4.900 x 1.840 mm, trục cơ sở 2.930 mm, mang lại dáng xe cân đối và không gian rộng rãi. Xe phát triển theo ngôn ngữ Kodo tinh giản, mặt ca-lăng mới với viền chrome tạo vẻ sang trọng. Hệ thống đèn full LED, thân xe có gân dập chìm và mâm 19 inch mang phong cách thể thao, hiện đại.

Đuôi xe CX-8 thiết kế đối xứng với đèn LED nối liền, ống xả kép và chi tiết chrome tăng sự vững chãi. Dù ít tạo hiệu ứng thị giác mạnh như SantaFe, CX-8 ghi điểm nhờ phong cách bền dáng theo thời gian nhưng có phần an toàn và thiếu đột phá.

Về nội thất

Hyundai SantaFe 2026 theo đuổi phong cách hiện đại, số hóa mạnh mẽ, trong khi Mazda CX-8 2026 thiên về sang trọng tinh tế và tính thực dụng gia đình. SantaFe gây ấn tượng với màn hình đôi cong 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và trợ lý giọng nói.

Không gian ba hàng ghế rộng rãi, ghế da chỉnh điện, sưởi – thông gió, bản Calligraphy có ghế thương gia hàng hai. Xe còn trang bị điều hòa đa vùng, lọc bụi PM2.5, cửa sổ trời Panorama, âm thanh Bose 12 loa và nhiều cổng USB-C. Tuy nhiên, thiết kế phụ thuộc màn hình cảm ứng có thể thiếu nút bấm vật lý và phong cách hiện đại tạo cảm giác hơi “lạnh”.

Đối sánh với nội thất của SantaFe, Mazda CX-8 không kém cạnh, nổi bật với trục cơ sở 2.930 mm, tối ưu không gian cho 7 chỗ ngồi. Nội thất dùng da Nappa, ốp gỗ tự nhiên và thiết kế công thái học mang đậm chất châu Âu cao cấp. Hàng ghế thứ ba đủ cho hai người lớn, khoang hành lý đạt 209 lít khi đủ chỗ và 742 lít khi gập còn 5 chỗ.

Xe có điều hòa 3 vùng, sạc không dây Qi, âm thanh Bose 11 loa và màn hình HUD tiện lợi. Dù màn hình trung tâm 8 inch nhỏ hơn và thiết kế ít đột phá, CX-8 ghi điểm nhờ sự bền dáng và cảm giác ấm cúng, phù hợp gia đình đề cao giá trị lâu dài.

Động cơ và trang bị an toàn

Hyundai Santa Fe 2026 vượt trội về sự đa dạng động cơ khi có cả bản hybrid 1.6L tăng áp 230 mã lực tiết kiệm khoảng 5,8L/100km, bên cạnh các tùy chọn xăng 2.5L và 2.5 Turbo mạnh mẽ cho người thích cảm giác lái bốc.

So với đối thủ SantaFe, Mazda CX-8 có sức mạnh kém hơn, khi xe này sử dụng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên 188 mã lực, thiên về sự bền bỉ và cân bằng hơn là hiệu suất cao. Santa Fe trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC cùng nhiều chế độ lái, kể cả địa hình Snow, Mud, Sand, cho khả năng thích ứng linh hoạt. CX-8 dùng hộp số 6 cấp, có tùy chọn FWD hoặc AWD, vận hành mượt mà nhờ công nghệ kiểm soát gia tốc GVC.

Về mức tiêu hao, CX-8 duy trì con số tiết kiệm 5,7–6L/100km đường hỗn hợp, khá tương đồng bản hybrid Santa Fe nhưng không có tùy chọn điện hóa. Ở khía cạnh an toàn, Santa Fe nổi bật với gói SmartSense đầy đủ như giữ làn, điểm mù, cảnh báo va chạm trước, ga tự động thích ứng Stop & Go và hỗ trợ đỗ xe thông minh. CX-8 bản Premium trang bị i-Activsense với MRCC, phanh thông minh SBS và camera 360 độ, đáp ứng tốt nhu cầu an toàn đô thị.

Có thể nói, ở góc độ động cơ và trang bị an toàn, Santa Fe hướng đến sức mạnh, công nghệ và tính đa dụng cao. Trong khi đó, CX-8 tập trung vào sự ổn định, tiết kiệm và cảm giác lái tinh tế đặc trưng Mazda.

Đánh giá chung

Hyundai SantaFe 2026 nổi bật với thiết kế ngoại thất táo bạo, nội thất đậm chất công nghệ và dải động cơ đa dạng gồm cả hybrid mạnh mẽ, đi kèm gói an toàn SmartSense hiện đại, nhưng phong cách góc cạnh và xu hướng số hóa mạnh có thể kén người dùng thích sự truyền thống.

Ngược lại, Mazda CX-8 ghi điểm nhờ kiểu dáng Kodo tinh giản, nội thất da Nappa ấm cúng, không gian rộng rãi cùng khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm, dù động cơ và màn hình giải trí không quá nổi trội. Tựu trung, Santa Fe phù hợp người thích sự bứt phá và công nghệ, còn CX-8 hướng đến giá trị bền vững, sang trọng và thực dụng cho gia đình lâu dài.