Không chỉ rộng rãi, Hyundai Santa Fe Prestige còn dễ lái hơn kỳ vọng

Ở thế hệ mới, phiên bản Hyundai Santa Fe Prestige tiếp tục giữ định hướng này, đồng thời thay đổi mạnh về thiết kế và cải thiện trải nghiệm lái.

Thiết kế vuông vức, dễ nhận diện

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Santa Fe Prestige gây chú ý với thiết kế vuông vức và bề thế hơn đáng kể so với thế hệ trước. Các đường nét góc cạnh mang lại cảm giác mạnh mẽ, đúng chất SUV. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn trước và sau với đồ họa chữ “H”, một chi tiết nhận diện đặc trưng của Hyundai trên thế hệ Santa Fe mới.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn và các mảng khối rõ ràng tạo cảm giác chắc chắn khi nhìn trực diện. Dù thiết kế mới từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về thẩm mỹ, kiểu dáng vuông vức lại mang đến lợi thế rõ rệt về không gian cabin và tầm quan sát - hai yếu tố quan trọng đối với một mẫu SUV gia đình.

Không gian nội thất ưu tiên cho gia đình

Bước vào khoang cabin, Santa Fe Prestige mang lại cảm giác rộng rãi và thân thiện với người dùng. Bố cục nội thất được sắp xếp hợp lý với các nút điều khiển quen thuộc nên không mất nhiều thời gian làm quen.

Hàng ghế trước có tư thế ngồi cao, tầm nhìn thoáng. Ghế lái chỉnh điện giúp người lái dễ dàng tìm được vị trí phù hợp. Chất lượng hoàn thiện của các vật liệu trong cabin khá tốt mang lại cảm giác chắc chắn khi sử dụng hằng ngày.

Hàng ghế thứ hai tiếp tục là điểm mạnh quen thuộc của Santa Fe khi khoảng để chân rộng và tựa lưng có thể ngả thoải mái phù hợp cho những chuyến đi dài. Hệ thống điều hòa đa vùng, cửa gió riêng và các cổng sạc giúp hành khách phía sau luôn cảm thấy dễ chịu.

Hàng ghế thứ ba phù hợp hơn với trẻ em hoặc người lớn trong những hành trình ngắn. Khi gập lại, khoang hành lý mở rộng đáng kể, đủ cho những chuyến du lịch cuối tuần của cả gia đình.

Khả năng vận hành êm ái và dễ kiểm soát

Hành trình từ Hà Nội đến Hữu Lũng, Lạng Sơn là dịp để kiểm chứng Santa Fe Prestige trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau: từ phố đông, cao tốc, quốc lộ cho đến những đoạn đường hẹp và đèo dốc đặc trưng của vùng trung du - miền núi phía Bắc.

- Di chuyển trong phố: Xuất phát từ khu vực nội đô Hà Nội, Santa Fe Prestige cho thấy tính thân thiện với người lái. Vô-lăng nhẹ, phản hồi vừa phải, chân ga hiền giúp việc di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên dễ dàng. Dù kích thước xe khá lớn, Santa Fe không mang lại cảm giác cồng kềnh khi quay đầu hay xoay trở trong phố. Hệ thống camera và cảm biến hỗ trợ khá hiệu quả khi lùi xe hoặc đi qua các đoạn đường hẹp.

- Cao tốc: Khi bước vào cao tốc, chiếc SUV này thể hiện rõ sự ổn định. Ở dải tốc độ khoảng 80-100 km/h, thân xe đầm chắc hơn và vô-lăng trở nên nặng tay hơn một chút tạo cảm giác tự tin cho người lái. Khả năng cách âm cũng là điểm đáng ghi nhận khi tiếng ồn từ mặt đường và gió được kiểm soát tốt, giúp khoang cabin giữ được sự yên tĩnh cần thiết cho các chuyến đi dài.

- Quốc lộ và đường tỉnh: Khi rời cao tốc để tiến sâu vào các tuyến quốc lộ và đường tỉnh hướng về Lạng Sơn, Santa Fe vẫn giữ được sự linh hoạt đáng kể. Vô-lăng nhẹ giúp việc căn chỉnh thân xe trên các đoạn đường hẹp trở nên dễ dàng. Bán kính quay đầu hợp lý cũng giúp việc tránh xe hoặc quay đầu trên những con đường nhỏ không quá khó khăn.

- Đường đèo: Ở những đoạn đèo dốc, Santa Fe Prestige thể hiện rõ triết lý vận hành thiên về sự ổn định và an toàn. Khi vào cua, thân xe có độ nghiêng nhất định nhưng vẫn trong mức kiểm soát. Hệ thống phanh phản hồi tốt, dễ điều tiết tốc độ trước các khúc cua.

- Động cơ và hộp số: Santa Fe Prestige sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Trong điều kiện sử dụng thực tế, hệ truyền động này mang lại cảm giác vận hành khá mượt. Hộp số chuyển cấp êm, ít xảy ra hiện tượng giật khi tăng tốc hoặc giảm tốc. Với nhu cầu di chuyển hằng ngày và các chuyến đi gia đình, cấu hình này mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và độ êm ái.