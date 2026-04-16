Hyundai “chơi lớn” gần 60 mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt

Sự xuất hiện của mẫu Concept Boulder tại Mỹ vừa qua chỉ là "phát súng" mở màn cho một chiến lược sản phẩm khổng lồ. Hyundai và Genesis đang chuẩn bị đổ bộ thị trường Bắc Mỹ với quy mô chưa từng có, trải dài từ xe phổ thông, bán tải cho đến siêu xe.

Theo lộ trình vừa được công bố, thương hiệu Hyundai sẽ tung ra 36 mẫu xe mới hoặc bản nâng cấp tại thị trường Bắc Mỹ từ nay đến cuối thập kỷ. Trong thư gửi cổ đông, CEO José Muñoz xác nhận thế hệ kế tiếp của Elantra và Tucson sẽ chính thức ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc ngay trong năm nay, dự kiến cập bến thị trường Mỹ sớm nhất vào năm 2027.

Hyundai đang chuẩn bị đổ bộ thị trường Bắc Mỹ với quy mô chưa từng có.

Chiến lược của Hyundai là "phủ sóng" mọi phân khúc từ xe du lịch, SUV, xe tải cho đến xe thương mại. Hãng không chỉ tập trung vào kiểu dáng mà còn làm phong phú trải nghiệm người dùng bằng các dòng hiệu năng cao N và biến thể địa hình XRT.

Về hệ truyền động, "ông lớn" Hàn Quốc sẽ duy trì sự cân bằng giữa động cơ xăng, Hybrid và xe thuần điện (EV). Đáng chú ý, dòng xe điện mở rộng phạm vi (EREV) — sử dụng động cơ đốt trong làm máy phát điện — cũng sẽ sớm gia nhập đội hình để giải quyết bài toán cự ly di chuyển cho khách hàng.

Ở phân khúc hạng sang, Genesis đang lên kế hoạch ra mắt 22 mẫu xe mới. Tương tự thương hiệu mẹ, Genesis cam kết duy trì sự đa dạng khi không chỉ tập trung vào SUV mà còn tiếp tục phát triển các dòng sedan và xe du lịch truyền thống với nhiều biến thể và hệ truyền động thế hệ mới.

Người hâm mộ đang đặt kỳ vọng lớn vào việc thương mại hóa các bản Concept táo bạo gần đây: X Gran Equator: Được xem là đối trọng tiềm năng cho Mercedes G-Class. G90 Wingback: Mẫu xe siêu sang hứa hẹn sẽ định vị ở đẳng cấp cao hơn cả G70 Shooting Brake. Magma Performance: Thương hiệu hiệu năng cao mới này sẽ được dẫn dắt bởi phiên bản thương mại của GT Concept — một mẫu siêu xe (supercar) thực thụ.

Ngoài ra, dòng sedan G70 được cho là sẽ có thêm một bản nâng cấp (facelift) thứ hai để tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trên thị trường trước khi chuyển giao thế hệ. Để hiện thực hóa "cú đấm kép" vào cả phân khúc phổ thông lẫn hạng sang, Hyundai Motor Group đã phê duyệt khoản đầu tư khổng lồ trị giá 26 tỷ USD tại Hoa Kỳ.

Genesis đang chuẩn bị đổ bộ thị trường Bắc Mỹ.

Mục tiêu của tập đoàn rất rõ ràng: tạo ra một dải sản phẩm 58 mẫu xe đủ sức đáp ứng mọi sở thích và túi tiền của người tiêu dùng. Với lộ trình dày đặc và nguồn lực tài chính mạnh mẽ, 5 năm tới hứa hẹn sẽ là giai đoạn bận rộn và bùng nổ nhất trong lịch sử của liên minh Hyundai - Genesis tại thị trường toàn cầu.