Honda Việt Nam tổ chức Hội thi "Hướng dẫn viên Lái xe an toàn xuất sắc năm 2018"

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 09:00 AM (GMT+7)

Honda Sự kiện:

Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 05, Hội thi Hướng dẫn viên (HDV) Lái xe an toàn (LXAT) xuất sắc năm 2018 được tổ chức tại Trung tâm Lái xe an toàn Công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc. Hội thi thu hút sự tham gia dự thi của đội ngũ Hướng dẫn viên lái xe an toàn của các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD), các đại lý Ô tô Honda, các HDV của Công ty Honda Việt Nam, các chiến sỹ cảnh sát giao thông của Cục CSGT- Bộ công an, các giảng viên Học viện cảnh sát nhân dân.

Đây là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua của Honda Việt Nam nhằm khuyến khích đội ngũ hướng dẫn viên lái xe an toàn và lực lượng cán bộ chiến sỹ cảnh sát không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng đào tạo để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn cho khách hàng và người dân trên phạm vi toàn quốc góp phần kéo giảm tai nạn giao thông hơn nữa.

Trong nhiều năm qua, Công ty Honda Việt Nam luôn đi tiên phong trong các hoạt động lái xe an toàn, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan liên quan của Chính phủ và hệ thống các Đại lý của mình nỗ lực triển khai mạnh mẽ và rộng khắp các hoạt động tuyên truyền, đào tạo lái xe an toàn cho đông đảo các tầng lớp người dân trong cả nước từ học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân và cả lực lượng Cảnh sát Giao thông. Hằng năm, hàng triệu khách hàng đã được tư vấn kiến thức lái xe an toàn trước khi giao xe (Pre-Delivery Safety Advice – PDSA) và hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên máy tập lái xe (Riding Trainer – RT) cũng như kỹ năng xử lý các tình huống khi tham gia giao thông và điều khiển xe an toàn. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình này hơn nữa, Honda Việt Nam đặc biệt chú trọng đến hoạt động đào tạo và tổ chức các Hội thi HDV LXAT nhằm nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ Hướng dẫn viên .

Năm nay, chung kết Hội thi ”Hướng dẫn viên lái xe an toàn xuất sắc” diễn ra với 04 bảng thi và sự tham gia của: 14 HDV LXAT của Honda Việt Nam, 40 HDV LXAT được lựa chọn trong tổng số hơn 1.500 HDV của hơn 750 HEAD từ vòng sơ loại, 10 cán bộ giảng viên thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, 10 Cán bộ chiến sỹ Cục CSGT - Bộ Công an và đặc biệt Hội thi năm nay có sự tham gia của 15 HDV LXAT từ 27 đại lý Honda Ô tô.

Đến với Hội thi năm nay, các HDV của hệ thống HEAD và đại lý Honda ô tô đã phải vượt qua vòng sơ khảo với phần thi trắc nghiệm và bài viết về các nội dung: Vai trò, trách nhiệm của huớng dẫn viên, luật giao thông đường bộ, các kiến thức ATGT. Tới vòng Chung kết, các HDV tham gia thi các nội dung: Kỹ năng giảng dạy kiến thức về ATGT và Kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn với các bài thi đòi hỏi kỹ năng rất cao. Với Cảnh sát giao thông, nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ chiến sỹ nâng cao trình độ lái xe an toàn, bên cạnh phần thi cho mô tô phân khối lớn với các kỹ năng phanh khẩn cấp, cua vòng và thăng bằng, Honda Việt Nam còn mở rộng thêm nội dung thi cho ô tô là kỹ thuật ghép xe liên hoàn, hình tổng hợp và phanh trên đường trơn trượt và lái xe trong hình.

Với mong muốn tiếp tục xây dựng & phát triển đội ngũ các HDV đạt chuẩn quốc tế, các HDV LXAT Honda Việt Namphải trải qua bài thi viết & trắc nghiệm lý thuyết, thi kỹ năng hướng dẫn giảng dạy và thi kỹ thuật lái xe an toàn trên 4 hạng xe: Xe máy MSX 125, CB400, CB750 và ô tô. Sau Hội thi, những HDV Honda Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất sẽ có cơ hội hơn được lựa chọn tham gia Hội thi “Hướng dẫn viên LXAT xuất sắc quốc tế” diễn ra vào tháng 10/2018 tại Nhật Bản.

Kết thúc 2 ngày diễn ra Hội thi, bên cạnh những giờ phút thi đấu căng thẳng, gay cấn, các HDV còn có cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để tự trau dồi kiến thức cho bản thân. Chia sẻ trong lần đầu tham dự Hội thi, HDV … đến từ HEAD … thấy đây quả thực là một sân chơi lớn nơi mà HDV nào cũng thấy mình cần phải học và rèn luyện nhiều hơn nữa để trang bị đầy đủ năng lực cho bản thân để làm tốt các hoạt động hướng dẫn LXAT cho khách hàng tại địa phương. Hội thi kết thúc với Lễ trao giải tổ chức tại Trung tâm Hội nghị ALMAZ tối ngày 11 tháng 5 với 2 giải nhất là 2 chiếc xe máy Winner cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Thông qua Hội thi đầy ý nghĩa này, Honda Việt Nam mong muốn khuyến khích động viên hệ thống HDV không ngừng tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực, từ đó nâng cao chất lượng hướng dẫn LXAT, đồng thời tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hướng dẫn LXAT cho khách hàng và người dân ở từng địa phương trên cả nước nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và đem lại an toàn và hạnh phúc cho người tham gia giao thông, góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh, an toàn tại Việt Nam.