Honda trình làng xe ga Activa phiên bản đặc biệt, giá 28 triệu đồng!

Bộ ba phiên bản đặc biệt này là cột mốc đánh dấu 25 năm hoạt động của Honda tại thị trường Ấn Độ, nơi hãng đã đạt thành tựu sản xuất ấn tượng. Các phiên bản đặc biệt này được thiết kế như một lời tri ân đến sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng Ấn Độ trong suốt một phần tư thế kỷ qua.

Về thiết kế, các phiên bản kỷ niệm của Activa 110 và Activa 125 mang phong cách mới mẻ với tem đặc biệt đánh dấu 25 năm, logo kỷ niệm ở mặt trước, phần đầu xe được mạ crôm đen, và mâm xe hợp kim màu nâu ánh kim (Pyrite Brown Metallic). Màu sơn dàn áo cũng như yên xe cũng được làm mới: bản Activa 110 có nội thất màu nâu cà phê hoặc đen, trong khi Activa 125 sử dụng màu đen sang trọng.

Tương tự, mẫu côn tay Honda SP125 cũng được nâng cấp với tem và logo kỷ niệm ở bình xăng, mâm xe cùng tông màu nâu ánh kim và các chi tiết màu sắc được điều chỉnh để tạo sự nổi bật. Cả ba mẫu xe đều được cung cấp dưới dạng phiên bản DLX cao cấp, với hai màu tùy chọn: xanh ngọc trai Pearl Siren Blue và đen mờ kim loại Mat Steel Black Metallic.

Về trang bị, cả ba mẫu xe đều được tích hợp đèn pha LED hoàn toàn, màn hình TFT kích thước 4.2 inch, và cổng sạc USB Type-C tiện dụng. Động cơ trên các mẫu xe này đều đạt tiêu chuẩn OBD2B, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi. Cụ thể, Activa 110 sử dụng động cơ 109,51cc, Activa 125 là 123,92cc và SP125 là 123,94cc – tất cả đều là động cơ xi-lanh đơn. Bên cạnh đó, cả ba mẫu đều trang bị hệ thống phanh kết hợp (CBS), lốp không săm và hệ thống ngắt động cơ khi chống nghiêng bên được kích hoạt.

Mức giá công bố tại Delhi như sau:

Activa 110 phiên bản kỷ niệm: 92,565 rupee (khoảng 27,8 triệu đồng)

Activa 125 phiên bản kỷ niệm: 97,270 rupee (khoảng 29,2 triệu đồng)

SP125 phiên bản kỷ niệm: 102,516 rupee (khoảng 30,7 triệu đồng)