Bảng giá xe máy Suzuki cập nhật tháng 8/2025: Đồng loạt dưới giá đề xuất!

Thay vì bộ sưu tập đa dạng các sản phẩm từ xe số, xe ga, xe côn tay tới xe mô tô như mấy năm trước, hiện tại Suzuki chỉ phân phối chính hãng hai mẫu xe Satria F150 và V-Strom 250SX. Và hiện tại, giá bán tại đại lý của bộ đôi xe máy Suzuki này vẫn đang ở dưới mức đề xuất của hãng.

Dòng xe Giá đề xuất (VND) Giá đại lý (VND) Satria F150 53.490.000 52.900.000 V-Strom 250SX 132.900.000 127.000.000

Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm VAT và chỉ mang tính tham khảo.

Như vậy, trong khi Satria F150 được bán rẻ hơn giá niêm yết khoảng 600.000 đồng thì V-Strom 250SX lại được hạ giá tới gần 6 triệu đồng. Tất cả đều ở mức giá khá "hời" cho người tiêu dùng.

Suzuki Satria F150 là mẫu tay côn được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Phiên bản mới 2025 vừa được giới thiệu vào tháng 4/2025 và vẫn giữ lối thiết kế Hyper-Underbone đặc trưng với sự nhỏ gọn, linh hoạt. Xe cũng được trang bị các tính năng hiện đại với đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Satria 2025 vẫn dùng khối động cơ xy lanh đơn dung tích 147,3cc với hệ thống làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 13.6 kW tại 10,000 vòng / phút và mômen xoắn cực đại là 13.8 Nm tại 8,500 vòng / phút. Xe sử dụng cơ cấu côn tay và hộp số 6 cấp tạo sự linh hoạt trong vận hành hàng ngày trên mọi địa hình.

Trong khi đó, V-Strom 250SX lại là chiếc mô tô mang đậm phong cách adventure, hướng tới những người dùng thích đi phượt xa với mô tô. Xe sở hữu thiết kế hầm hố với kính chắn gió đặc trưng của dòng xe đa dụng. V-Strom 250SX cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số, giảm xóc hành trình dài và phanh đĩa kèm ABS kênh đôi an toàn.

Về sức mạnh, V-Strom 250SX được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 249cc loại SOHC và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 19.5 kW tại 9,300 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 22.2 Nm tại 7,300 vòng/phút đảm bảo sức mạnh ấn tượng cho quá trình vận hành trên mọi địa hình cho người sử dụng.