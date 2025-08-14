Nhiều chiếc Ford Territory được rao bán giá dưới 700 triệu đồng

Thị trường xe cũ thời gian gần đây xuất hiện nhiều lựa chọn đáng chú ý trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, đặc biệt ở phân khúc CUV 5 chỗ, vốn được nhiều gia đình và người trẻ ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng nhiều tiện nghi. Trong số đó, Ford Territory đang nổi lên như một cái tên đáng cân nhắc, khi nhiều phiên bản đời mới 2022 – 2024 được rao bán với mức giá chỉ 699 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá xe mới.

Loạt tin rao bán Ford Territory cũ giá dưới 700 triệu đồng.

Một lựa chọn đến từ TP HCM là Ford Territory 2024 Trend 1.5 AT màu đen, đã lăn bánh 26.000 km. Xe thuộc dạng “chất như mới” theo lời người bán, cam kết không tai nạn hay ngập nước, đồng thời được bảo hành thêm một năm. Việc xe chỉ mới sử dụng chưa đầy hai năm, lại đi quãng đường tương đối thấp, khiến mức giá 699 triệu đồng trở nên hấp dẫn với những ai muốn sở hữu xe đời mới nhưng muốn tiết kiệm so với mua mới.

Tại Bình Phước, một chiếc Ford Territory Titanium 1.5 AT cuối 2022 cũng được chào giá 699 triệu đồng. Đây là phiên bản cao cấp hơn Trend, được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, cốp điện kèm tính năng đá cốp, cùng bốn chế độ lái. Chủ xe còn tặng kèm gói bảo hành mở rộng lên đến 10 năm, điều này giúp người mua yên tâm hơn về chi phí bảo dưỡng dài hạn. Dù đã chạy 50.000 km, xe vẫn giữ được lợi thế về trang bị và tiện ích so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc giá.

Ảnh thực tế một chiếc Ford Territory cũ đang được rao bán.

Ở Hải Phòng, một chiếc Territory Trend 2022 màu trắng với odo chỉ 20.000 km cũng đang được rao bán cùng mức 699 triệu đồng. Xe thuộc sở hữu của một chủ từ đầu, ngoại thất được quảng cáo “đẹp xuất sắc” và vẫn giữ nguyên dàn option theo xe, bao gồm mâm thể thao 18 inch và hệ thống an toàn tiên tiến. Với quãng đường sử dụng ít và xuất xứ rõ ràng, đây là mẫu xe phù hợp cho những ai ưu tiên tìm xe ít hao mòn và giữ giá tốt.

Nhìn vào cả ba lựa chọn, có thể thấy Ford Territory đời mới đang có mức giảm giá đáng kể so với thời điểm ra mắt, khi giá niêm yết xe mới thường từ hơn 800 triệu đồng tùy phiên bản. Sự xuất hiện của nhiều xe chạy lướt dưới 30.000 km ở mức giá dưới 700 triệu đồng cho thấy áp lực cạnh tranh trên thị trường xe cũ đang lớn, nhất là khi người mua có thể tìm được những chiếc xe gần như mới nhưng tiết kiệm từ 100 đến 150 triệu đồng.

Đối với những người dùng cân nhắc mua Ford Territory cũ, điều cần lưu ý là xác minh kỹ tình trạng xe, kiểm tra lịch bảo dưỡng định kỳ và nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo chiếc xe thực sự đáp ứng tiêu chí “không lỗi, không tai nạn, không ngập nước” như quảng cáo. Mặt khác, yếu tố bảo hành, chính sách hậu mãi từ người bán hoặc đại lý cũng là điểm cộng quan trọng, đặc biệt với các mẫu xe đời mới còn hạn bảo hành chính hãng.

Nhìn chung, với những ai đang tìm kiếm một chiếc CUV rộng rãi, nhiều trang bị, công nghệ hiện đại nhưng không muốn chi quá nhiều, các mẫu Ford Territory đời 2022 – 2024 giá 699 triệu đồng đang mở ra cơ hội sở hữu xe chất lượng cao với chi phí hợp lý. Sự đa dạng về địa điểm bán, tình trạng sử dụng và phiên bản giúp người mua dễ dàng so sánh, lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình.